Redmond’a güle güle

Sezon başında Premier Lig yıldızı diye getirilen Redmond sınıfta kaldı... Güneş, Redmond için, "Beklediğimi bulmadım" derken ipini de çekmiş oldu. Redmond'un menajerinin İstanbul'a davet edilmesi ve kabul edilmesi durumunda karşılıklı olarak anlaşmayla sözleşmenin feshedilmesi gündeme geldi. Son olarak Southampton'da forma giyen Redmond ile opsiyonlu olarak 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Sezon başında Premier Lig yıldızı diye getirilen Redmond sınıfta kaldı... Güneş, Redmond için, "Beklediğimi bulmadım" derken ipini de çekmiş oldu. Redmond'un menajerinin İstanbul'a davet edilmesi ve kabul edilmesi durumunda karşılıklı olarak anlaşmayla sözleşmenin feshedilmesi gündeme geldi. Son olarak Southampton'da forma giyen Redmond ile opsiyonlu olarak 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.