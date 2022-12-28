Kara Kartal kampa giriyor

Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan, taktik çalışmayla devam eden idman çift kale maç ile sona erdi. Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün 16.00'daki antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan, taktik çalışmayla devam eden idman çift kale maç ile sona erdi. Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün 16.00'daki antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.