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Kara Kartal kampa giriyor

Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan, taktik çalışmayla devam eden idman çift kale maç ile sona erdi. Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün 16.00'daki antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Kara Kartal kampa giriyor
Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan, taktik çalışmayla devam eden idman çift kale maç ile sona erdi. Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün 16.00'daki antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
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