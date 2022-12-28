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Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond'a dair flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Redmond'a dair son kararın yönetime iletirken, yıldız oyuncunun menajerinin İstanbul'a çağırılması gündemde. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 12:54
Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Beşiktaş'ta yapılacak transferlerle beraber, gönderilecek isimler için de çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Kara Kartal bu bağlamda, Masuaku, Montero gibi isimleri göndermeyi düşünüyor.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Bununla beraber Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetime yeni kararını iletti.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Şenol Güneş'in Rosier ile de çalışmak istemediği biliniyor.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Öte yandan Güneş, Nathan Redmond'a da dair sürpriz bir karar aldı.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Bilindiği üzere Redmond, sezon başında kiralanmıştı.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Beşiktaş, Redmond için şu ifadeleri kullanmıştı:

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR
Aktarılan bilgilere göre Redmond için Şenol Güneş'ten 'ayrılık kararı' geldi.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Siyah beyazlıların kurt hocası, konuya ilişkin Beşiktaş yönetimine görüşlerini bildirirken, yönetim beklenmedik karara dair çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Şenol Güneş, Redmond için "Beklediğimi bulamadım." dedi.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

MENAJERİ ÇAĞIRILACAK
Siyah beyazlı kulübün yönetimi, Redmond'un menajerini İstanbul'a davet edecek.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Yıldız isimle masaya oturulacak.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

SÖZLEŞME FESHİ GELİYOR
Kara Kartal, anlaşmalı olarak Redmond ile sözleşme fesih görüşmesi yapacak.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Oyuncunun da kabul etmesi halinde, arada transfer sezonunda Redmond takımına geri gönderilecek.

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Beşiktaş, Redmond ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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