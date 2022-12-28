Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi! Menajeri İstanbul'a çağırılacak

Beşiktaş'ta yapılacak transferlerle beraber, gönderilecek isimler için de çalışmalar devam ediyor.
Beşiktaş'ta yapılacak transferlerle beraber, gönderilecek isimler için de çalışmalar devam ediyor.
Kara Kartal bu bağlamda, Masuaku, Montero gibi isimleri göndermeyi düşünüyor.
Bununla beraber Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetime yeni kararını iletti.
Şenol Güneş'in Rosier ile de çalışmak istemediği biliniyor.
Öte yandan Güneş, Nathan Redmond'a da dair sürpriz bir karar aldı.
Bilindiği üzere Redmond, sezon başında kiralanmıştı.
Beşiktaş, Redmond için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR
Aktarılan bilgilere göre Redmond için Şenol Güneş'ten 'ayrılık kararı' geldi.
Siyah beyazlıların kurt hocası, konuya ilişkin Beşiktaş yönetimine görüşlerini bildirirken, yönetim beklenmedik karara dair çalışmalara başladı.
Şenol Güneş, Redmond için "Beklediğimi bulamadım." dedi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı.
MENAJERİ ÇAĞIRILACAK
Siyah beyazlı kulübün yönetimi, Redmond'un menajerini İstanbul'a davet edecek.
Yıldız isimle masaya oturulacak.
SÖZLEŞME FESHİ GELİYOR
Kara Kartal, anlaşmalı olarak Redmond ile sözleşme fesih görüşmesi yapacak.
Oyuncunun da kabul etmesi halinde, arada transfer sezonunda Redmond takımına geri gönderilecek.
Beşiktaş, Redmond ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
İstanbul devi, Redmond'ın olası ayrılığı sonrası planını da belirledi.
Anlaşması sözleşme feshi gelmesi halinde, yeni bir 'kanat transferi' için düğmeye basılacak.