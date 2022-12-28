Attiyat tamam!

Sıyah beyazlı takımda orta saha, kanat, stoper derken sol bek arayışları da iyice hızlandı. Daha önce gündeme gelen Yahia Attiyat Allah konusu da ciddiyet kazanmaya başladı. Saiss'in Fas milli takımından arkadaşı olan 27 yaşındaki futbolcu için ülkesinde de iddialar daha yüksek seslen dillendirilmeye başladı. Hatta oyuncunun devre arasında Beşiktaş forması giyeceğinin altı çizildi. Fas takımı Wydad AC'de top koşturan oyuncunun takımına önemli bir gelir sağlayacağının belirtildiği haberde "Ocak ayı Wydad için bereketli geçecek. Beşiktaş'ın istediği sol bek için 2.5 milyon euro'luk bir değer belirlenmiş durumda. Henüz ülkeden ayrılmayan Saiss, Attiyat-Allah'ı Türkiye'deki takımına götürme konusunda ikna etti" ifadesi kullanıldı. Fransız takımı Nice'in de Attiyat'ı istediği ancak geç kaldığı da eklendi. 1.76 boyundaki sol bekin piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında.