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Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK maçından 1-1'lik beraberlikle dönerken, Wout Weghorst'un performansı alkış aldı. Takımını mağlubiyetten kurtaran Hollandalı golcü, arkadaşlarına yaptığı konuşmada adeta bir kaptan gibi davrandı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 11:27
Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Wout Weghorst, ülkesi Hollanda'yı Dünya Kupası'nda sırtlayıp büyük ses getirmişti.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Hollandalı yıldız, önceki gece de Beşiktaş'ın kahramanı oldu.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

30 yaşındaki forvet, 86'da attığı golle takımı yenilgiden kurtardı

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Weghorst, maç boyu takımın ayakta kalan tek ismiydi.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Attığı gol dışında mücadelesiyle de siyah beyazlı taraftarların beğenisini kazandı.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Bunu istatistiklerine de yansıttı.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

2'si hava topu olmak üzere 6 ikili mücadele kazandı.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Paslarında, yüzde 71 isabetli sağladı.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Geldiğinden bu yana gösterdiği hırslı futboluyla Beşiktaşlıların sevgilisi oldu.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

1.97 boyundaki futbolcu sosyal medyada da övgü yorumları aldı.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Bu arada usta krampon siyah beyazlı formayla ligde 7. golünü kaydetti.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Öte yandan Weghorst'un maç bitiminde soyunma odasında kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Weghorts, arkadaşlarına moral verdi.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Weghorst'un "Böyle yol kazaları her takım için olur.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Önemli olan formumuzu yükseltmemiz.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Savaşmaya devam etmeliyiz" dediği gelen haberler arasında.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

WOUT WEGHORST KİMDİR?
Yıldız oyuncu, 7 Ağustos 1992'de, Hollanda'nın Borne şehrinde dünyaya geldi.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

1.97 boyundaki yıldız oyuncu, merkez santrfor bölgesinde forma giyiyor.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Weghorst daha önce DEO, Willem II, Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Burnley'de oynamıştı.

Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Beşiktaş'ın yıldızı Hollanda Milli Takımı ile de şimdiye dek 19 maçta 5 gol kaydetti.

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