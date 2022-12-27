Wout Weghorst Beşiktaş'ta ipleri eline aldı! Maç sonrası o sözler...

Wout Weghorst, ülkesi Hollanda'yı Dünya Kupası'nda sırtlayıp büyük ses getirmişti.
Wout Weghorst, ülkesi Hollanda'yı Dünya Kupası'nda sırtlayıp büyük ses getirmişti.
Hollandalı yıldız, önceki gece de Beşiktaş'ın kahramanı oldu.
30 yaşındaki forvet, 86'da attığı golle takımı yenilgiden kurtardı
Weghorst, maç boyu takımın ayakta kalan tek ismiydi.
Attığı gol dışında mücadelesiyle de siyah beyazlı taraftarların beğenisini kazandı.
Bunu istatistiklerine de yansıttı.
2'si hava topu olmak üzere 6 ikili mücadele kazandı.
Paslarında, yüzde 71 isabetli sağladı.
Geldiğinden bu yana gösterdiği hırslı futboluyla Beşiktaşlıların sevgilisi oldu.
1.97 boyundaki futbolcu sosyal medyada da övgü yorumları aldı.
Bu arada usta krampon siyah beyazlı formayla ligde 7. golünü kaydetti.
Öte yandan Weghorst'un maç bitiminde soyunma odasında kısa bir motivasyon konuşması yaptı.
Weghorts, arkadaşlarına moral verdi.
Weghorst'un "Böyle yol kazaları her takım için olur.
Önemli olan formumuzu yükseltmemiz.
Savaşmaya devam etmeliyiz" dediği gelen haberler arasında.
WOUT WEGHORST KİMDİR?
Yıldız oyuncu, 7 Ağustos 1992'de, Hollanda'nın Borne şehrinde dünyaya geldi.
1.97 boyundaki yıldız oyuncu, merkez santrfor bölgesinde forma giyiyor.
Weghorst daha önce DEO, Willem II, Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Burnley'de oynamıştı.
Beşiktaş'ın yıldızı Hollanda Milli Takımı ile de şimdiye dek 19 maçta 5 gol kaydetti.