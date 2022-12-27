Haberler Beşiktaş N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, maçın 24. dakikadasında N'Koudou'nun Kitsiou'ya kafa atması, tartışmalara yol açmıştı. Şenol Güneş, maçın 2. yarısında N'Koudou'yu yedek kulübesine çekerken, maç sonrası yaşananlar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 09:46
N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun Gaziantep FK deplasmanında Stelios Kitsiou'ya attığı kafanın yankıları devam ediyor.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Kamerunlu futbolcu müsabakanın 24. dakikasındaki kural dışı davranışına ve VAR uyarısına rağmen hakem Atilla Karaoğlan'dan sadece sarı kart görse de yönetim kurulu, teknik heyet ve takım arkadaşlarının da büyük tepkisini topladı.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Teknik Direktör Şenol Güneş'in ikinci devre kırmızı kart görmemesi için devre arası oyundan aldığı N'Koudou'ya sorumsuz davranışı nedeniyle tepki gösterdiği aktarıldı.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Milliyet'in haberine göre, takımdaki bazı tecrübeli oyuncuların da Kamerunlu yıldıza eleştirilerde bulunduğu kaydedildi.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan N'Koudou'yu ara transferde iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmanın hesaplarını yaptığı belirlendi.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Buna göre talibinin çıkması durumunda 27 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

TEKLİF YAPILMAYACAK
N'Koudou ara transfer döneminde teklif gelmemesi halinde zorunlu olarak kadroda tutulacak.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Deneyimli oyuncu takımdaki geleceğini sezonun ikinci yarısında ortaya koyacağı performansla kendisini belirleyecek.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

İkinci devre maçlarında olumlu puan toplayamaması durumunda yıllık garanti ücreti 1,6 milyon euro olan N'Koudou'ya yeni sözleşme için teklif yapılmayacak.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Beşiktaş Yönetimi geçen sezon beklentilerin altında kalan ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanamayan Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'la bağlarını koparmıştı.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

SATILIRSA...
Beşiktaş ile Tottenham kulüpleri arasında 2019 yılında Kevin N'Koudou'nun satışı için yapılan sözleşmede özel bir madde bulunuyor.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Anlaşmaya göre Kamerunlu futbolcunun transfer haklarının yüzde 50'si eski kulübü Tottenham'a ait.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Deneyimli oyuncuyu 4,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Beşiktaş ara transferde satış halinde bonservis bedelinin yarısını İngiliz ekibine ödeyecek.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

N'Koudou sezon sonu serbest kalarak Kartal'dan ayrılırsa iki kulüp de herhangi bir bonservis geliri elde edemeyecek.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Tottenham, N'Koudou'yu 2016'da 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan renklerine bağlamıştı.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Kevin N'Koudou, Gaziantep FK deplasmanında Beşiktaş formasıyla 100. resmi maçına çıktı.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Siyah-beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu rakip fileleri 21 kez havalandırırken, 9 kez de asist yaptı.

N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

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