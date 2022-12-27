N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun Gaziantep FK deplasmanında Stelios Kitsiou'ya attığı kafanın yankıları devam ediyor.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun Gaziantep FK deplasmanında Stelios Kitsiou'ya attığı kafanın yankıları devam ediyor.
Kamerunlu futbolcu müsabakanın 24. dakikasındaki kural dışı davranışına ve VAR uyarısına rağmen hakem Atilla Karaoğlan'dan sadece sarı kart görse de yönetim kurulu, teknik heyet ve takım arkadaşlarının da büyük tepkisini topladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in ikinci devre kırmızı kart görmemesi için devre arası oyundan aldığı N'Koudou'ya sorumsuz davranışı nedeniyle tepki gösterdiği aktarıldı.
Milliyet'in haberine göre, takımdaki bazı tecrübeli oyuncuların da Kamerunlu yıldıza eleştirilerde bulunduğu kaydedildi.
Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan N'Koudou'yu ara transferde iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmanın hesaplarını yaptığı belirlendi.
Buna göre talibinin çıkması durumunda 27 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak.
TEKLİF YAPILMAYACAK
N'Koudou ara transfer döneminde teklif gelmemesi halinde zorunlu olarak kadroda tutulacak.
Deneyimli oyuncu takımdaki geleceğini sezonun ikinci yarısında ortaya koyacağı performansla kendisini belirleyecek.
İkinci devre maçlarında olumlu puan toplayamaması durumunda yıllık garanti ücreti 1,6 milyon euro olan N'Koudou'ya yeni sözleşme için teklif yapılmayacak.
Beşiktaş Yönetimi geçen sezon beklentilerin altında kalan ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanamayan Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'la bağlarını koparmıştı.
SATILIRSA...
Beşiktaş ile Tottenham kulüpleri arasında 2019 yılında Kevin N'Koudou'nun satışı için yapılan sözleşmede özel bir madde bulunuyor.
Anlaşmaya göre Kamerunlu futbolcunun transfer haklarının yüzde 50'si eski kulübü Tottenham'a ait.
Deneyimli oyuncuyu 4,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Beşiktaş ara transferde satış halinde bonservis bedelinin yarısını İngiliz ekibine ödeyecek.
N'Koudou sezon sonu serbest kalarak Kartal'dan ayrılırsa iki kulüp de herhangi bir bonservis geliri elde edemeyecek.
Tottenham, N'Koudou'yu 2016'da 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan renklerine bağlamıştı.
Kevin N'Koudou, Gaziantep FK deplasmanında Beşiktaş formasıyla 100. resmi maçına çıktı.
Siyah-beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu rakip fileleri 21 kez havalandırırken, 9 kez de asist yaptı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KALAN 5 MAÇI
Beşiktaş - Adana Demirspor
Beşiktaş - Kasımpaşa
Konyaspor - Beşiktaş
Ankaragücü - Beşiktaş (ZTK)
Kayserispor - Beşiktaş