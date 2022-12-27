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Hayal kırıklıgı!

N’Koudou, Gaziantep sınavındaki futbolu ve özellikle fevri hareketiyle büyük tepki çekti. Maçı kulübede başlayıp bitiren Dele Alli’den de iyice umut kesildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Hayal kırıklıgı!

Beşiktaş, zirveyle puan farkını kapatmak için çıktığı G.Antep FK deplasman maçında son dakikalarda attığı golle 1 puana razı olurken, iki oyuncusu tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Bunlardan ilk Kevin N'Koudou'ydu... Kamerunlu, rakibine kafa atmasıyla ön plana çıktığı maçta, futboluyla da sınıfta kaldı. Ortaları yerini bulmadı, top kontrollerinde başarısız oldu, atakları harcadı... Bu formsuzluğu nedeniyle ikinci devrenin başında da oyundan alındı. Fakat oyuncunun asıl tepki gördüğü şey yaptığı fevri hareket oldu. Rakibine kafa attıktan sonra sarı kartla sıyıran N'Koudou için taraftarlar ateş püskürdü. Siyah beyazlılar, sosyal medyada kanat oyuncusunu topa tuttular. "Ya kırmızı görüp atılsaydın, bu nasıl amatörce bir hareket. Tamamen sorumsuzluk" yorumları yapıldı. Yönetim içinde de futbolcunun bu tavrına büyük tepki olduğu ve ceza verilmesinin düşünüldüğü kaydedildi. Kartal'ın bir diğer fiyaskosu ise büyük umutlarla kiralanan Dele Alli oldu. Kupada oynanan Şanlıurfa maçında daha 29. dakikada oyundan alınan İngiliz orta saha, Gaziantep sınavına kulübede başladı, öyle de bitirdi. Kupa maçında oyundan erken alındığı için "Belki aklı başına gelmiştir" yorumu yapılan Alli'nin Antep'te hiç tercih edilmemesi, Şenol Güneş'in onu gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı. İngiltere'de gözden düşen Alli için "Şenol hoca onu yeniden parlatır" deniliyordu ancak Güneş de disiplinsizliğine çare olamadı.

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