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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan!

Dünya Kupası arasından istediği şekilde dönemeyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmiş durumda. Siyah beyazlılarda transferde öncelikli gündem ise stoper olmuş durumda. İspanyol basını ise konuyla ilgili olarak ortaya flaş bir iddia attı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden stoper hattına çevrildi.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Felipe için tüm şartları zorlarken, yıldız oyuncunun yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sırlarda yer alan Felipe, "Yeni bir maceraya başlamakla ilgisi olabilecek bir düşünceyle, bir şey istiyorsanız, geri dönün, tekrar deneyin ve sıfırdan başlayın" mesajını paylaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Sambacının bu paylaşımı "Beşiktaş'ın teklifi onu da heyecanlandırmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Beşiktaş ara transfer dönemi için ağırlığı stoper bölgesine vermişti

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Kara Kartal yıldız ismi yakın takibe aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

33 yaşındaki Atletico Madrid'li oyuncu siyah-beyazlı kulübün savunmaya yapacağı takviye için liste başı oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Brezilyalı stoper İspanyol ekibinde fazla şans bulamamasından dolayı ayrılmayı kafasına koydu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Felipe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

El Mundo Deportivo'dan derlenen habere göre, Felipe Wolves'a transferi gündemden kalktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Avrupa'dan tek resmi teklifi Beşiktaş gönderdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Siyah-beyazlıların ara dönemde renklerine katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Tecrübeli stopere teklif edilecek senelik ücretin de 900 bin ile 1 milyon euro arasında olacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Felipe profesyonel kariyerinde Porto, Corinthians, Bragantino, Coimbra-MG ve União Mogi gibi takımlarda da top koşturmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Tecrübeli oyuncu 2 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Brezilyalı oyuncu milli takımda 2 kez forma şansı buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! (SAYFALAMA)

Felipe, bu sezon 2 maçta forma şansı buldu.

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