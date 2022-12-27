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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında perşembe günü sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 14:53
Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında perşembe günü sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşularıyla başlayıp, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmaların yapıldığı antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 28 Aralık Çarşamba saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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