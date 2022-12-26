Oyun var sonuç yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK karşısında kaybedilen 2 puana üzüldü. Maçın ardından açıklama yapan tecrübeli hoca, daha üstün olan taraf olduklarını ifade etti. Güneş, "0-0 başlayan maçta gol yemeden atacağımız gollerle 3 puanı hedeflerken ikinci yarıda son anda attığımız golle 1 puan almış olduk. Bizim için üzüntü verici. 2 puan kaybettik. Oyun üstünlüğümüzün bir anlamı yok. Netice almak gerekiyor. İlk yarıda daha kontrollüydük ama hücumda etkili olamadık" dedi.



DAHA FAZLA POZİSYON BULABİLİRDİK



İkinci yarıda savunmada beklenmeye bir şekilde pozisyon verdiklerini vurgulayan Güneş, 1-0'dan sonra oyun kontrolünün kaybolduğunu ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son bölümde rakipten dönen topları aldık. Ama bu yeterli olmadı. Daha istekli olmalıydık. Topu hızlı çeviremedik. İlk yarıda rakibin kontra hücumların izin vermedik. İkinci yarıda o kontrolü kaybettik. Daha fazla pozisyon bulmalıydık"