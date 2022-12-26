İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
Maçta siyah-beyazlıların golünü Wout Weghorst kaydetti.
İngiliz basınından Mirror'da yer alan haberde; "Lionel Messi'nin aptalı kahramana dönüşürken, Dele Alli; Noel Günü'nü tepkilerin ardından yedek kulübesinde geçirdi" başlığı atıldı.
ISLIKLANDI, YEDEK BIRAKILDI
Dünya Kupası arasının ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Şanlıurfaspor'la karşı karşıya geldi.
Maça ilk 11'de başlayan Dele Alli etkisiz performansı sonrası Şenol Güneş tarafından yedek kulübesine alındı.
Dele Alli oyundan alınırken tribünlerde ıslık sesleri yükseldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'yi Gaziantep FK deplasmanında yedek kulübesine oturttu.
Marca, Dele Alli'nin Şanlıurfaspor maçında ıslıklanması sonrasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Dele Alli'nin 'cehenneme düşmesi'; 3. Lig takımına karşı ıslıklandı ve 30. dakikada değiştirildi."
'KARİYERİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ'
Mirror'da yer alan haberin girişinde, "İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın eski orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ta kariyerinin en düşük seviyesine ulaştı.
Dele Alli, Beşiktaş'ın Noel Günü 1-1 berabere kaldığı maçta yedek kulübesinden çıkmayı başaramadı" denildi.
Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor ile oynadığı müsabakada Dele Alli'nin sadece 30 dakika sahada kaldığı hatırlatılan haberde, 26 yaşındaki oyuncunun Gaziantep FK maçında yedek kulübesinden çıkmadığı kaydedildi.
Dele Alli'nin Şenol Güneş tarafından Şanlıurfaspor karşılaşmasında 30 dakika sonra kenara alınmasının yanı sıra taraftarların acımasızca yuhalamalarının yeterince küçük düşürücü olduğu aktarıldı.
Öte yandan Dele Alli'nin kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım duygusal olarak nitelendirildi.
Dele Alli antrenmanda futbol topunu tutarken olan fotoğrafında, "Hayatımı kurtardın. Bu yüzden seni hep seveceğim" ifadelerine yer verdi.
26 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş'ın 1-1 berabere kalmasını kenarda izleyerek kendisine olan güveninin daha da sarsıldığı kaydedildi.
SATIN ALMA OPSİYONU MADDESİ BULUNUYOR
26 yaşındaki on numara sezon başında Everton'dan kiralandı.
İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
Dele Alli bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta sahaya çıktı. İngiliz orta saha 575 dakika sahada kaldı. Dele Alli bu süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırdı.