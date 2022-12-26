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İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan büyük umutlarla transfer ettiği İngiliz futbolcu Dele Alli, siyah beyazlılarda büyük bir düşüş yaşıyor. Dele Alli, Beşiktaş'ın son olarak oynadığı Gaziantep FK maçında da şans bulamazken, İngiliz basınında performans düşüşü gündeme oturdu. Bir zamanlar İngiliz futbolunun yeni starı olarak addedilen Dele Alli'nin, eski halinden eser kalmadığı ifade edilirken, Şanlıurfaspor maçında Dele Alli'nin taraftarlar tarafından ıslıklanması da haberde yer buldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:48
İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Maçta siyah-beyazlıların golünü Wout Weghorst kaydetti.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Milliyet İngiliz basınından derlediği habere göre, Dele Alli'nin karşılaşmada süre alamamasını ve Wout Weghorst'un performansını yorumladı.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

İngiliz basınından Mirror'da yer alan haberde; "Lionel Messi'nin aptalı kahramana dönüşürken, Dele Alli; Noel Günü'nü tepkilerin ardından yedek kulübesinde geçirdi" başlığı atıldı.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

ISLIKLANDI, YEDEK BIRAKILDI
Dünya Kupası arasının ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Şanlıurfaspor'la karşı karşıya geldi.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Maça ilk 11'de başlayan Dele Alli etkisiz performansı sonrası Şenol Güneş tarafından yedek kulübesine alındı.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Dele Alli oyundan alınırken tribünlerde ıslık sesleri yükseldi.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'yi Gaziantep FK deplasmanında yedek kulübesine oturttu.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Marca, Dele Alli'nin Şanlıurfaspor maçında ıslıklanması sonrasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Dele Alli'nin 'cehenneme düşmesi'; 3. Lig takımına karşı ıslıklandı ve 30. dakikada değiştirildi."

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

'KARİYERİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ'
Mirror'da yer alan haberin girişinde, "İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın eski orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ta kariyerinin en düşük seviyesine ulaştı.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Dele Alli, Beşiktaş'ın Noel Günü 1-1 berabere kaldığı maçta yedek kulübesinden çıkmayı başaramadı" denildi.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor ile oynadığı müsabakada Dele Alli'nin sadece 30 dakika sahada kaldığı hatırlatılan haberde, 26 yaşındaki oyuncunun Gaziantep FK maçında yedek kulübesinden çıkmadığı kaydedildi.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Dele Alli'nin Şenol Güneş tarafından Şanlıurfaspor karşılaşmasında 30 dakika sonra kenara alınmasının yanı sıra taraftarların acımasızca yuhalamalarının yeterince küçük düşürücü olduğu aktarıldı.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Öte yandan Dele Alli'nin kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım duygusal olarak nitelendirildi.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Dele Alli antrenmanda futbol topunu tutarken olan fotoğrafında, "Hayatımı kurtardın. Bu yüzden seni hep seveceğim" ifadelerine yer verdi.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

26 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş'ın 1-1 berabere kalmasını kenarda izleyerek kendisine olan güveninin daha da sarsıldığı kaydedildi.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

SATIN ALMA OPSİYONU MADDESİ BULUNUYOR
26 yaşındaki on numara sezon başında Everton'dan kiralandı.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Dele Alli'nin Beşiktaş'la olan sözleşmesinde devre arası ve sezon sonunda olmak üzere iki ayrı satın alma opsiyonu maddesi bulunuyor.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

İngiltere'de Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'

Dele Alli bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta sahaya çıktı. İngiliz orta saha 575 dakika sahada kaldı. Dele Alli bu süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

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