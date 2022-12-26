Dertlasman

Hafta içinde Türkipe Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup eden Beşiktaş, dün de ligde Gaziantep FK'ya konuk olup ivmesini yükseltmek istedi. Ancak istediği gibi olmadı: 1-1. Zirve ile puan farkını kapatmak isteyen siyah beyazlı takım, mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmada ilk yarıyı golsüz bitirdi. Hücumda üretkenlikten uzak bir görüntü sergileyen Kara Kartal, üstelik bir de geriye düştü. 71. dakikada Figueiredo şık bir plase vuruşla Gaziantep'i öne geçirdi. Bu dakikadan sonra teknik direktör Şenol Güneş bütün kozlarını oynadı, 3'lü forvete döndü.

HATAY VE G.SARAY'A KAYBETMİŞTİ

Rakip kaleyi baskı altına alan Beşiktaş, 86. dakikada Wout Weghorst'un attığı golle 1 puanı kurtardı. İstatistiklerde rakibine göre çok daha iyi bir görüntü çizse de beraberliğe razı olan siyah beyazlı takımın, bu sezon dış sahadaki kötü gidişatı da devam etti. Bundan önceki son iki deplasman sınavını kaybeden (Hatay 2-1, G.Saray 2-1) Beşiktaş, dış sahadaki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Deplasman karşılaşmalarında sadece 2 kez kazanabilen siyah beyazlı ekip, böylece toplamda 12 puan kaybedip şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Kartallar, 2022'nin son maçında perşembe günü Adana Demir'i ağırlayacak