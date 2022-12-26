BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Kara Kartal, ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet alabildi.
Siyah-beyazlıların yaşadığı puan kayıpları sonrası ara transfer çalışmaları hızlandı.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan'ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı.
Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, üzerinde büyük emeği olan Güneş'e "Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam" yanıtını verdi.
Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı amaçlıyor.
Ancak Ozan'ı sezon başında 3 milyon euro'ya alan Hull City, 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
OZAN TUFAN KİMDİR?
23 Mart 1995 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
2014'te Bursaspor'da A takıma yükseldi.
2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Alanyaspor ve Watford'da kiralık olarak forma giydi.
Sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e gitti.
1.82 cm boyundaki Ozan Tufan, orta sahanın ortasında görev yapıyor.
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 karşılaşmada görev alırken 4 gole imzasını attı.
Tecrübeli ismin, Hull City olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.
Ozan Tufan'ın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...