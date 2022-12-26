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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen isimlerden olan Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 11:15
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Kara Kartal, ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet alabildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Siyah-beyazlıların yaşadığı puan kayıpları sonrası ara transfer çalışmaları hızlandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan'ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, üzerinde büyük emeği olan Güneş'e "Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Ancak Ozan'ı sezon başında 3 milyon euro'ya alan Hull City, 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

OZAN TUFAN KİMDİR?

23 Mart 1995 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

2014'te Bursaspor'da A takıma yükseldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Alanyaspor ve Watford'da kiralık olarak forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

Sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e gitti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

1.82 cm boyundaki Ozan Tufan, orta sahanın ortasında görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan için istenen rakam belli oldu!

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 karşılaşmada görev alırken 4 gole imzasını attı.

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