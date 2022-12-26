BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - KIRMIZI KART!
Uzun bir aradan sonra heyecanla beklediğimiz Beşiktaş'ı çok merak ediyordum. Ancak 90 dakikanın ardından tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Görünen köy kılavuz istemez, bu takımın başarılı olması çok ama çok zor!
SİNAN VARDAR - KIRMIZI KART!
Uzun bir aradan sonra heyecanla beklediğimiz Beşiktaş'ı çok merak ediyordum. Ancak 90 dakikanın ardından tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Görünen köy kılavuz istemez, bu takımın başarılı olması çok ama çok zor!
Rakipler takılacak, çok büyük futbol olayları olacak ki bu takım başarılı olacak. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olması için kırmızı kar yağmasını bekleyeceğiz.
Takımda ayakta duracak oyuncu yok denecek kadar azdı. Özellikle ikinci yarı libero gibi oynayan Mert Günok gününde olmasa Gaziantep deplasmanından puan almak hayal olacaktı. Koca Beşiktaş'ın 90 dakikada Weghorst'un attığı gol dışında kaleyi bulan şutu olmaması büyük rezillik!
Hani bazı oyunculara da kızamıyorum. Kapasiteleri ve sahada duruş şekilleriyle Beşiktaş'ta oynayamazlar, oynamamalılar da! Mesela vurdumduymaz Rosier! Mesela rakibine kafa atacak psikolojide olan N'Koudou! Futbol tarihinde hakemlerden en çok çekmiş Beşiktaş'a karşı rakiplere de inanılmaz bir koz verdi!
Belli ki bu futbolcu kadrosundan birçok isim kafalarından Beşiktaş'ı silmişler. İkinci yarı oyuna giren Redmond ve Masuaku'yu dikkatlice izledim. İkisi de sanki misafir olarak maça gelmiş, maçta adam eksikliğinde 'Sahaya çıkar mısınız?' ricası yapılmış gibilerdi.
Düşünün takımın en iyi oyuncusu kaleci Mert Günok! Yazık; Beşiktaş forması bu kadar ucuz olmamalı! Sevgili Şenol hocam; Beşiktaşlılar sana çok güveniyor. Hocam; lütfen iş işten geçmeden bu takıma operasyon yap. Bunca yıldır Beşiktaş'ı izliyorum, bu vurdumduymazlık bana çok dokunuyor.
TURGAY DEMİR - KENDİNİZE GELİN!
Necip bildiğimiz Necip olmasa ve Atiba bildiğimiz Atiba olsa ikisiyle başlamanın hiçbir sakıncası yok. Ne var ki, Atiba eski Atiba değil ve Necip maalesef hala eski Necip!
Bu yanlış tercih nedeniyle orta saha 45 dakikada sıfır çekti. Gedson tek başına savaştı hepsi bu. Kimsenin kimseden haberi yoktu, hatlar arasındaki mesafeyi geçtim aynı hatta oynayan futbolcular arasındaki mesafe bile inanılmaz uzaktı.
İkinci yarıya N'Koudou ve Atiba'yı çıkarıp Redmond ve Salih'le başlayan Şenol hoca Necip'i sahada unuttu! Taa ki, Necip ayağına üst üste gelen iki topu da heba edince attı kementi.
Umut ve Necip çıkarken Muleka ve Masuaku oyuna dahil oldu. Beşiktaş bu değişikliklerle biraz toparlanırken Gaziantep aynı kötü oyununu sürdürdü. Kontratak dışında bir planları yoktu.
Beşiktaş Redmond'la tek kanattan yüklenirken ortadaki Weghorst ve kanat-orta karışımı bir yerlerde dolaşan Cenk de topsuz ve pozisyonsuz kaldılar. Yine de Beşiktaş adına zayıf da olsa gol sinyalleri gelirken ilginçtir, golü atan Gaziantep oldu.
Beşiktaş bir kez daha garip pozisyon yokken gol yeme becerisi gösterdi desek daha doğru olabilir… Gol sonrası uyanan Kartal büyük baskı kurdu ve üst üste pozisyonlar yakaladı. Dünya Kupası'nda boy gösteren Weghorst topu filelere göndererek ligde de atmaya devam edeceğini gösterdi…
İlk yarıda N'Koudou, ikinci yarıda Redmond kanattan bir şeyler yapmaya çalıştı. Diğer kanat emanet edilen Cenk Tosun ise bildiğin etkisiz elemandı ve Kartal maç boyu bir nevi Kubilay Kanatsızkuş'tu vesselam.
Dikkat! Maç sonunda taraftar takımı tribüne çağırıp şöyle haykırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!
REHA KAPSAL - ÇÖZÜM BULUNMALI!
Dünya Kupası arasında Şenol hocanın takımla beraber olduğu süre ve Türkiye Kupası maçından sonraki ilk Süper Lig maçında Beşiktaş'ın ne görüntüde olacağı önemliydi. Ara kampın takıma yansıması, çıkacak performans, yapılan çalışmaların ne denli oyunculara ve takıma geçtiğini görmek açısından Gaziantep maçı önemli bir sınavdı.
Beşiktaş son 4 Süper Lig maçında iki ve daha fazla gol yiyince Şenol hoca tedbir olarak orta saha kurgusunda Necip, Atiba ve Gedson'a verdi. Burada defansıf açıdan kontrolü sağlamaya çalıştı ama üretkenlik, pozisyona girme, hücum bölgesine top taşıma gibi bir ofansif parametreden de vazgeçmiş oldu.
Sadece öndeki üç oyuncuyla, N'Koudou, Cenk ve Weghorst'la golü düşünmek teorik olarak doğru olabilir ama pratikte bu topu servis edecek oyuncu profilleri de olmalı. Siyah-beyazlılar oyunu genişlettiğinde sağ kenarda Cenk her pozisyonda içeri kat edince Rosier o koridorda istenen etkinliği sağlayamadı.
Sol kenarda da N'Koudou zaten set hücumu olmayan bir oyuncu. Gerisindeki Umut'un da ofansif yeteneği kısıtlı olunca Beşiktaş ilk devre yüzde 65 topa sahip olmasına rağmen sadece 8 defa ceza sahasına girebildi. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliğiyle ofansif olarak daha doğru bir kadro oluşunca Beşiktaş hem geriye düştüğü maçta golü buldu hem de pozisyon üretmeye başladı.
Maçta N'Koudou'nun, Kitsiou'a yaptığı harekete hakem Atilla Karaoğlan'ın kırmızı kart göstermemesi 2023 yılının FIFA listesine alınan bir hakeme yakışmadı. Beşiktaş için saha içinde ofansif ve defansif olarak çok ciddi konu başlıkları var. Taktiksel ve fiziksel olarak da… Ama en önemli irdelenmesi gereken kazanma duygusu, mücadele isteği ve takım bütünlüğü.
Takım bu olguların neredeyse tamamını kaybetmiş. Oyuncuların "maç oynansa da gitsek" şeklindeki ruh halinden çıkaması gerek. Şenol hoca, önce ivedilikle bu probleme çözüm bulmalı.