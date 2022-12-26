BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Sol kenarda da N'Koudou zaten set hücumu olmayan bir oyuncu. Gerisindeki Umut'un da ofansif yeteneği kısıtlı olunca Beşiktaş ilk devre yüzde 65 topa sahip olmasına rağmen sadece 8 defa ceza sahasına girebildi. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliğiyle ofansif olarak daha doğru bir kadro oluşunca Beşiktaş hem geriye düştüğü maçta golü buldu hem de pozisyon üretmeye başladı.