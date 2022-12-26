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Beşiktaş Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:12
Beşiktaş Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleşen antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti.

Pazar günü oynanan maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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