6 isme neşter vurdu

Teknik drektör Şenol Güneş, kupadaki Şanlıurfa karşılaşmasınının 11'ine göre 6 değişik yaptı. Şanlıurfaspor maçına ilk 11'de başlayan kaleci Ersin Destanoğlu neşter vurulan ilk isim oldu. Sol stoperde görev alan ancak şansını geri tepen Emrecan Uzunhan da kulübede kaldı. Orta sahada ise Salih Uçan ve Dele Alli yetersiz görülen performansları nedeniyle Güneş'in yedeğe çektiği isimler oldu. Hücum hattında da Nathan Redmond ve Jackson Muleka yedek kulübesinde kaldı. Hücumda Cenk ve Weghorst görev yaptı