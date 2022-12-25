Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi Saiss açıklaması! Dönüş tarihini verdi

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı öncesi, Şenol Güneş konuştu.

İşte o sözler...

"100 yıl önceki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum tekrardan. Ülkemize hizmette bulunmuş kimseyi unutmayalım. Gelecek nesillere iyi bir Türkiye bırakmamız gerek."

"Saiss'in sakatlığı devam ediyor. Perşembe-Cuma idmanlara dönüş yapabilir."

"Oyuncuların kamptaki durumu iyiydi ancak milli takımdan sakat olarak dönen oyuncularımız bizim eksiklerimiz. Genel olarak oyuncuların performansının yükseldiğini düşünüyorum."



"Kritik bir maç oynayacağız. Umarım güzel maç olur. Her maçı kazanmak zorundayız. Bulunduğumuz durum bunu gerektiriyor. İnşallah güzel oynayıp 3 puanla ayrılırız."



