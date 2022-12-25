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Gaziantep FK - Beşiktaş maçı sonrası Umut Meraş: İstediğimiz oyunu oynayamadık

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Kartal'ın 27 yaşındaki sol beki Umut Meraş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Umut Meraş, istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 19:17
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı sonrası Umut Meraş: İstediğimiz oyunu oynayamadık

Beşiktaşlı Umut Meraş, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Umut Meraş, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Kazanmak istiyorduk. Zor maç olacağını biliyorduk. Deplasmanlar hep zordur. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Galip gelebilirdik ama maçın genelinde istediğimiz pozisyonları bulamadık. 1-1 ile sonuçlandı. 3 puan istiyorduk. Bir galibiyet serisi yakalamak ve hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

Rakibin iyi savunma yaptığını belirten Umut Meraş, "Gaziantep iyi kapandı bugün. 11 kişi defans yaptılar. Daha kreatif olmak gerekiyordu ileride. Bunu son dakikalarda yapabildik. İlk yarı yapsak daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ne olursa olsun, kazanmamız gerekiyordu. Haftaya 3 puana ulaşıp, seriyle devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.


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