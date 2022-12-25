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Gaziantep FK - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş: Üzüntü verici

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 18:51
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş: Üzüntü verici

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

İşte o sözler...

Şenol Güneş: 3 puanı hedeflerken 1 puan aldık. Bizim için üzüntü verici. 2 puan kaybettik. Rakibe göre oyuna daha çok hakim olmamızın bir anlamı yok. Netice almamız gerekiyor.

Maça 0-0 başladık, gol yemeden atacağımız gollerle 3 puanı hedefledik. Ancak, ikinci yarının sonunda attığımız golle 1 puan aldık. Üzüntü verici, 2 puan kaybettik.

N'Koudou iyi başlamıştı ama o pozisyondan sonra oyundan koptu. Rakiple itiştiler. Bunları doğru bulmuyorum tabii ama tam göremedim pozisyonu. Dediğim gibi o andan sonra oyundan koptu. N'Koudou ile konuştum, 'Ben bir şey yapmadım' dedi.


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