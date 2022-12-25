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Emirhan hastanelik

Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Cremonese ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşadı. Genç oyuncu bir hava topunda yere yuvarlığında acı bir çığlık attı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Emirhan'ın ayağında kırık olmasından korkuluyor. Kırık ve bağ kopması ya da olası distorsiyon travması nedeniyle Emirhan hastaneye koltuk değneği ile götürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Emirhan hastanelik
Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Cremonese ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşadı. Genç oyuncu bir hava topunda yere yuvarlığında acı bir çığlık attı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Emirhan'ın ayağında kırık olmasından korkuluyor. Kırık ve bağ kopması ya da olası distorsiyon travması nedeniyle Emirhan hastaneye koltuk değneği ile götürüldü.
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