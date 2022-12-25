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Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Beşiktaş'ta bir türlü istenen performansı sahaya yansıtamayan Dele Alli için teknik direktör Şenol Güneş kararını verdi. Güneş Gaziantep FK ile oynanacak lig maçında yıldız oyuncuyu kadronun dışında bırakacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 10:57
Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, İngiliz yıldız Dele Alli'nin üzerini çizdi.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Siyah beyazlı takımın Şanlıurfaspor ile oynadığı kupa maçında yine vasatı aşamamıştı.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Oyundan alınan Dele Alli, taraftarların büyük bir tepkisiyle karşılaşmıştı.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Akşam'n haberine göre Şenol Güneş, Gaziantep FK ile oynanacak lig maçında yıldız oyuncuyu kadronun dışında bırakacak.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DELE ALLİ KARARI

Şenol Güneş Süper Lig'de 25 Aralık Pazar günü oynanacak Gaziantep karşılaşmasının kadrosunu belirledi.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Tecrübeli hoca kalede Mert'e görev verecek.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Defans bölgesinde Saiss'in yokluğunda Tayyip Talha'nın yanında Necip'i oynatması bekleniyor.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Güneş, sağ bekte Rosier'i, sol bekte ise Masuaku'ya görev verecek.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Şanlıurfa maçında oyundan çıkarken büyük tepki gören Dele Alli'yi kulübeye çekilecek.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Başarılı çalıştırıcı orta sahayı Atiba-Salih ve Gedson üçlüsünden kurmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Güneş, kanat bölgesinde ise Redmond ve Cenk Tosun'u oynatmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Başarılı çalıştırıcının Antep karşısındaki gol silahı ise Wout Weghorst olacak.

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