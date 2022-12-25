Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, İngiliz yıldız Dele Alli'nin üzerini çizdi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, İngiliz yıldız Dele Alli'nin üzerini çizdi.
Siyah beyazlı takımın Şanlıurfaspor ile oynadığı kupa maçında yine vasatı aşamamıştı.
Oyundan alınan Dele Alli, taraftarların büyük bir tepkisiyle karşılaşmıştı.
Akşam'n haberine göre Şenol Güneş, Gaziantep FK ile oynanacak lig maçında yıldız oyuncuyu kadronun dışında bırakacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN DELE ALLİ KARARI
Şenol Güneş Süper Lig'de 25 Aralık Pazar günü oynanacak Gaziantep karşılaşmasının kadrosunu belirledi.
Tecrübeli hoca kalede Mert'e görev verecek.
Defans bölgesinde Saiss'in yokluğunda Tayyip Talha'nın yanında Necip'i oynatması bekleniyor.
Güneş, sağ bekte Rosier'i, sol bekte ise Masuaku'ya görev verecek.
Şanlıurfa maçında oyundan çıkarken büyük tepki gören Dele Alli'yi kulübeye çekilecek.
Başarılı çalıştırıcı orta sahayı Atiba-Salih ve Gedson üçlüsünden kurmayı hedefliyor.
Güneş, kanat bölgesinde ise Redmond ve Cenk Tosun'u oynatmayı planlıyor.
Başarılı çalıştırıcının Antep karşısındaki gol silahı ise Wout Weghorst olacak.