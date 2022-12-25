BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacakları kritik müsabaka öncesi futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda karşılaşmanın önemini anlatırken, bir dizi uyarıda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacakları kritik müsabaka öncesi futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda karşılaşmanın önemini anlatırken, bir dizi uyarıda bulundu.
Zirve yarışından uzaklaşmamak için kazanmak zorunda olduklarının altını çizen deneyimli hoca, isteklerini tek tek sıraladı.
Gaziantep FK'nın kendi sahasında iyi futbol oynayan ve kolay kolay kaybetmeyen bir takım olduğunu aktaran Şenol Güneş'in, "Dünya Kupası'nın ardından kupa maçımızı kazandık.
Lige de galibiyetle başlamamız lazım.
Öncelikle iyi savunma yapalım, sahanın tamamında topa sahip olalım, oyun gücümüzle golü nasıl olsa buluruz.
Savunmada risk istemiyorum.
Temaslı oynayın, hücum oyuncularına asla boş alan vermeyin.
Savunmadaki işimizi ne kadar iyi yaparsak karşılaşmayı kazanma şansımız o kadar yüksek olur.
Gaziantep'te kazanırsak hem zirve yarışındaki iddiamızı güçlendiririz hem de şampiyonluk yolundaki rakiplerimize bir mesaj vermiş oluruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.
3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Kartal'da Gaziantep FK sınavı öncesi üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Milliyet'in haberine göre Gedson Fernandes, Valentin Rosier ve Salih Uçan kart görmeleri halinde Adana Demirspor'la 29 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
TAKTİK ANTRENMANLA ÇALIŞMA TAMAMLANDI
Beşiktaş Cumartesi öğle saatlerinde basına kapalı gerçekleştirdiği son antrenmanla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşusu ve çeşitli pas çalışmalarından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Kartal akşam özel uçakla Gaziantep'e giderek kampa girdi.
Şenol Güneş ile Gaziantep'in teknik patronu Erol Bulut ligde 5. kez rakip olacak.
Güneş, Bulut'un Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ
BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ (ZTK)