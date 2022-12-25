Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla özel bir toplantı düzenledi ve istediklerini anlattı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 09:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacakları kritik müsabaka öncesi futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda karşılaşmanın önemini anlatırken, bir dizi uyarıda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Zirve yarışından uzaklaşmamak için kazanmak zorunda olduklarının altını çizen deneyimli hoca, isteklerini tek tek sıraladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Gaziantep FK'nın kendi sahasında iyi futbol oynayan ve kolay kolay kaybetmeyen bir takım olduğunu aktaran Şenol Güneş'in, "Dünya Kupası'nın ardından kupa maçımızı kazandık.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Lige de galibiyetle başlamamız lazım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Öncelikle iyi savunma yapalım, sahanın tamamında topa sahip olalım, oyun gücümüzle golü nasıl olsa buluruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Savunmada risk istemiyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Temaslı oynayın, hücum oyuncularına asla boş alan vermeyin.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Savunmadaki işimizi ne kadar iyi yaparsak karşılaşmayı kazanma şansımız o kadar yüksek olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Gaziantep'te kazanırsak hem zirve yarışındaki iddiamızı güçlendiririz hem de şampiyonluk yolundaki rakiplerimize bir mesaj vermiş oluruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Kartal'da Gaziantep FK sınavı öncesi üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Milliyet'in haberine göre Gedson Fernandes, Valentin Rosier ve Salih Uçan kart görmeleri halinde Adana Demirspor'la 29 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

TAKTİK ANTRENMANLA ÇALIŞMA TAMAMLANDI
Beşiktaş Cumartesi öğle saatlerinde basına kapalı gerçekleştirdiği son antrenmanla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşusu ve çeşitli pas çalışmalarından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Kartal akşam özel uçakla Gaziantep'e giderek kampa girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Şenol Güneş ile Gaziantep'in teknik patronu Erol Bulut ligde 5. kez rakip olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

Güneş, Bulut'un Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına ikaz! "Öncelikle..."

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR

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