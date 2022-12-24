Kara Kartallar bugün uçuyor

Beşiktaş, G.Antep maçı hazırlıklarını sürdürdü. Siyah- beyazlılar pas çalışmasının ardından, çift kale taktik maçıyla günü tamamladı. Kartallar bugün 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ardından saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla G.Antep'e giderek kampa girecek.
Beşiktaş,G.Antep maçı hazırlıklarını sürdürdü. Siyah- beyazlılar pas çalışmasının ardından, çift kale taktik maçıyla günü tamamladı. Kartallar bugün 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ardından saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla G.Antep'e giderek kampa girecek.