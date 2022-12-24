BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

KAREMBEU, KAZANCI İLE TRANSFER İÇİN TEMAS KURDU

Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu da daha önce iki sezon formalarını giyen ve West Ham'a 7 milyon Euro bonservisle gönderdikleri eski oyuncuları için Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan bilgi aldı.