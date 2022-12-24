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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Arthur Masuaku defteri kapanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in planları arasında yer almayan 29 yaşındaki sol bek ile yollar ayrılacak. Birçok takımın kadrosuna katmak istediği Demokratik Kongolu oyuncunun, transfer kararını kendisinin vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Siyah beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra gidecek isimler de merak konusu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda görmek istemediği isimlerle ilgili düşüncelerini yönetimle paylaşmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Başarılı çalıştırıcı ocak ayında takıma transfer isterken, birçok futbolcunun da üstünü çizdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Bu futbolculardan birisi de Arthur Masuaku...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Kartal'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku, siyahbeyazlı forma altında son günlerini geçiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Sabah'ın haberine göre, gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Önceki gün Hull City, Olympiakos ve İtalya'dan bir kulübün 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini duyurulmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

İngiltere Championship ekibi Hull City, deneyimli savunmacıya olan ilgisini bir sonraki aşamaya taşıyarak resmi teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Ancak Masuaku'ya olan ilgi bununla sınırlı değil.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

KAREMBEU, KAZANCI İLE TRANSFER İÇİN TEMAS KURDU

Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu da daha önce iki sezon formalarını giyen ve West Ham'a 7 milyon Euro bonservisle gönderdikleri eski oyuncuları için Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan bilgi aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Ayrıca İtalya Serie A'dan da Spezia Calcio yetkilileri Masuaku'nun temsilcileriyle görüştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Bu tekliflerden sonra futbolcunun ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşti gibi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alan oyuncunun 12 Ocak'ta Türkiye'de resmen başlayacak transfer döneminin ardından seçeceği yeni takımına imza atacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Masukau, Beşiktaş'ta bu sezon 12 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Deneyimli futbolcu 12 maçta gol kaydedemedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Masuaku, 12 karşılaşmada 2 asist yapmayı başardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

1.79 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Deneyimli sol bek kariyerinde, Olimpiakos ve Valenciennes FC gibi takımlarda da forma giymişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Masuaku'nun, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona erecek.

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