BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Masuaku defteri kapanıyor! Yeni takımını seçecek

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra gidecek isimler de merak konusu.
Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda görmek istemediği isimlerle ilgili düşüncelerini yönetimle paylaşmıştı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra gidecek isimler de merak konusu.
Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda görmek istemediği isimlerle ilgili düşüncelerini yönetimle paylaşmıştı.
Başarılı çalıştırıcı ocak ayında takıma transfer isterken, birçok futbolcunun da üstünü çizdi.
Bu futbolculardan birisi de Arthur Masuaku...
Kartal'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku, siyahbeyazlı forma altında son günlerini geçiriyor.
Sabah'ın haberine göre, gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Önceki gün Hull City, Olympiakos ve İtalya'dan bir kulübün 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini duyurulmuştu.
İngiltere Championship ekibi Hull City, deneyimli savunmacıya olan ilgisini bir sonraki aşamaya taşıyarak resmi teklif yaptı.
Ancak Masuaku'ya olan ilgi bununla sınırlı değil.
KAREMBEU, KAZANCI İLE TRANSFER İÇİN TEMAS KURDU
Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu da daha önce iki sezon formalarını giyen ve West Ham'a 7 milyon Euro bonservisle gönderdikleri eski oyuncuları için Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan bilgi aldı.
Ayrıca İtalya Serie A'dan da Spezia Calcio yetkilileri Masuaku'nun temsilcileriyle görüştü.
Bu tekliflerden sonra futbolcunun ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşti gibi.
Gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alan oyuncunun 12 Ocak'ta Türkiye'de resmen başlayacak transfer döneminin ardından seçeceği yeni takımına imza atacağı belirtildi.
Masukau, Beşiktaş'ta bu sezon 12 maça çıktı.
Deneyimli futbolcu 12 maçta gol kaydedemedi.
Masuaku, 12 karşılaşmada 2 asist yapmayı başardı.
1.79 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.
Deneyimli sol bek kariyerinde, Olimpiakos ve Valenciennes FC gibi takımlarda da forma giymişti.
Masuaku'nun, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona erecek.