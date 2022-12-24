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Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ı, Sabah spor yazarları yorumladı. Beşiktaş'ın son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Şanlıurfaspor maçını inceleyen yorumcular, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 15:00
Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından gözler liglere çevrildi.

Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

Beşiktaş, bu aradan faydalanarak 5 hazırlık maçında sahne aldı.

Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

Siyah-beyazlılar bu maçlardan 4 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

GÜRCAN BİLGİÇ: SADECE BEŞİKTAŞ SORUN YAŞADI

Kupada Beşiktaş haricindeki üç takım da aslında çok sorun yaşamadı. Galatasaray tek golle kazandı ama pozisyon buldu, direkten dönen topları oldu, rotasyon da yaptı.

Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

"BEŞİKTAŞ'TA DÜZEN YOK"

Beşiktaş beni çok şaşırttı. Valerien Ismael'in sistemini çok eleştirdim, "Kazandırır ama şampiyon yapmaz" dedim.

Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

Şanlıurfaspor maçında ortada hiçbir düzen yoktu. Oyuncuların içgüdülerini izledik aksiyonlarda. VAR olsaydı, daha da zorlanabilirlerdi.

Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

ALİ GÜLTİKEN: İYİ ANTRENMAN OLDU

Kupa maçları tüm takımlar için iyi bir antrenman oldu. Hem bazı oyunculara yeniden şans verdiler hem de resmi hedefli bir maç oynayarak lig öncesi tekrar konsantrasyon sağladılar.

Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

"ARA BEŞİKTAŞ VE TRABZON'A YARADI"

Ama tabii şunu biliyoruz ki lig seviyesi her takım için çok farklı. Şu anda genel olarak bütün takımlar hazır görünüyor. Bu ara özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor açısından faydalı oldu.

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