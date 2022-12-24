Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından gözler liglere çevrildi.
Beşiktaş, bu aradan faydalanarak 5 hazırlık maçında sahne aldı.
Siyah-beyazlılar bu maçlardan 4 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.
2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından gözler liglere çevrildi.
Beşiktaş, bu aradan faydalanarak 5 hazırlık maçında sahne aldı.
Siyah-beyazlılar bu maçlardan 4 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.
Kara Kartal'ın aldığı skorlar şu şekilde dağıldı:
Beşiktaş 4-0 İstanbulspor
Beşiktaş 2-1 Charleroi
Beşiktaş 5-3 Giresunspor
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı.
Mücadelede siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 mağlup kapattı.
İkinci yarı üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, maçı 4-2 kazanmasını bildi ve adını son 16'ya yazdırdı.
Galibiyetle morallenen Kara Kartal, Süper Lig'in 15. haftasında ise Gaziantep FK'yla karşılaşacak.
Derbi haftasında Beşiktaş, bu maçı kazanarak daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.
Mücadele öncesinde Sabah Gazetesi yazarları, Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç, Beşiktaş gündemi hakkındaki görüşlerini dile getirdi. İşte o yazılar...
GÜRCAN BİLGİÇ: SADECE BEŞİKTAŞ SORUN YAŞADI
Kupada Beşiktaş haricindeki üç takım da aslında çok sorun yaşamadı. Galatasaray tek golle kazandı ama pozisyon buldu, direkten dönen topları oldu, rotasyon da yaptı.
"BEŞİKTAŞ'TA DÜZEN YOK"
Beşiktaş beni çok şaşırttı. Valerien Ismael'in sistemini çok eleştirdim, "Kazandırır ama şampiyon yapmaz" dedim.
Şanlıurfaspor maçında ortada hiçbir düzen yoktu. Oyuncuların içgüdülerini izledik aksiyonlarda. VAR olsaydı, daha da zorlanabilirlerdi.
ALİ GÜLTİKEN: İYİ ANTRENMAN OLDU
Kupa maçları tüm takımlar için iyi bir antrenman oldu. Hem bazı oyunculara yeniden şans verdiler hem de resmi hedefli bir maç oynayarak lig öncesi tekrar konsantrasyon sağladılar.
"ARA BEŞİKTAŞ VE TRABZON'A YARADI"
Ama tabii şunu biliyoruz ki lig seviyesi her takım için çok farklı. Şu anda genel olarak bütün takımlar hazır görünüyor. Bu ara özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor açısından faydalı oldu.