Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok"

"ARA BEŞİKTAŞ VE TRABZON'A YARADI"

Ama tabii şunu biliyoruz ki lig seviyesi her takım için çok farklı. Şu anda genel olarak bütün takımlar hazır görünüyor. Bu ara özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor açısından faydalı oldu.