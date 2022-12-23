Federasyon Başkanı Büyükekşi’den Kartal’a ziyaret

Önce Ümraniye tesislerini gezen Büyükekşi, daha sonra Başkan Çebi, yönetici Emre Kocadağ, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da yer aldığı toplantıda, altyapı çalışmaları ve altyapı tesisleri ile ilgili sunumunu dinleyerek bilgi aldı.

ALTYAPILARIMIZ GÜÇLENECEK

Mehmet Büyükekşi, "Futbol Akademisi projemizi hızla hayata geçirmek için gereken adımları atıyoruz. Bunu bir zorunluluk olarak getireceğiz ama kulüplerimizin altyapıya ayırmaları gereken finansman konusu da masamızda" derken; Başkan Çebi de "Tarimizin boyunca altyapıya verdiğimiz önemi, artırarak devam edeceğiz" dedi.