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Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş döneminin başlamasıyla birlikte yıldız isimler ışık saçmaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcının dokunuşlarından sonra Valerien Ismael dönemindeki Cenk Tosun'dan eser kalmadı. İşte Cenk Tosun'un Güneş dönemindeki yükselen grafiği... (BJK HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte golleri sıralamaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Cenk sezon başında siyah beyazlı takıma yeniden dönmüştü.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Valerien İsmael döneminde istediği şansı bulamadı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Cenk, Fransız teknik adam döneminde ilk 11'de oynama şansı bulamıyordu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

10 maçta oyuna sonradan dahil oldu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Golcü oyuncu sadece Trabzonspor derbisinde gol atabildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Cenk Tosun, İsmael döneminde hiç ilk 11'de sahaya çıkamadı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

10 karşılaşmada maç başına ortalama 15,3 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Tosun Paşa, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta ise gerçek ritmini yakaladı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Cenk, teknik direktör Güneş'in göreve gelmesiyle ilk 11'e yeniden girdi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

3 karşılaşmada da oyuna başlayan futbolcular arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

ASİST BİLE YAPAMAMIŞTI

Deneyimli golcü Kartal'ın Ümraniye'yi yendiği maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Ayrıca milli oyuncu 3. golde de asisti yaptı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Beşiktaş karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Cenk ise geri dönüşün mimarı oldu.

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