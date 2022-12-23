Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte golleri sıralamaya devam ediyor.
Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte golleri sıralamaya devam ediyor.
Cenk sezon başında siyah beyazlı takıma yeniden dönmüştü.
Valerien İsmael döneminde istediği şansı bulamadı.
10 maçta oyuna sonradan dahil oldu.
Golcü oyuncu sadece Trabzonspor derbisinde gol atabildi.
Cenk Tosun, İsmael döneminde hiç ilk 11'de sahaya çıkamadı.
10 karşılaşmada maç başına ortalama 15,3 dakika sahada kaldı.
Tosun Paşa, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta ise gerçek ritmini yakaladı.
Cenk, teknik direktör Güneş'in göreve gelmesiyle ilk 11'e yeniden girdi.
3 karşılaşmada da oyuna başlayan futbolcular arasında yer aldı.
ASİST BİLE YAPAMAMIŞTI
Deneyimli golcü Kartal'ın Ümraniye'yi yendiği maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
G.Saray derbisinde de takımının tek golünü kaydeden isim oldu.
Cenk son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor ile oynanan müsabakanın en etkili oyuncusu oldu.
Ayrıca milli oyuncu 3. golde de asisti yaptı.
Beşiktaş karşılaşmayı 4-2 kazandı.
Cenk ise geri dönüşün mimarı oldu.
Milli futbolcu, Güneş yönetiminde ise 3 maçta rakip fileleri toplam 5 kez havalandırmayı başardı.
İsmael döneminde asist bile yapamayan Cenk, Güneş ile 3 maçta 2 de asisti yaptı.