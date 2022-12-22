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N’koudou: Beşiktaş kaybedemez!

Kupa maçının ardından konuşan N'Koudou, "İlk yarıda iyi değildik, 2 gol yedik. Devre arasında aramızda konuştuk, 'Beşiktaş böyle kaybedemez' dedik. Böyle kazandığımız için mutluyuz. Gaziantep deplasmanı kolay değildir, biz de Beşiktaş'ız. Her maçı kazanmak için oynarız. Buna odaklanacağız ve savaşacağız" ifadelerini kullandı. Kamerunlu yıldız, sezon sonu bitecek sözleşmesi için de "4 yıldır Beşiktaş'taydım, taraftarlar beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Bu konuya odaklanmadım, benim işim bu kulübe fayda sağlamak" yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
N’koudou: Beşiktaş kaybedemez!
Kupa maçının ardından konuşan N'Koudou, "İlk yarıda iyi değildik, 2 gol yedik. Devre arasında aramızda konuştuk, 'Beşiktaş böyle kaybedemez' dedik. Böyle kazandığımız için mutluyuz. Gaziantep deplasmanı kolay değildir, biz de Beşiktaş'ız. Her maçı kazanmak için oynarız. Buna odaklanacağız ve savaşacağız" ifadelerini kullandı. Kamerunlu yıldız, sezon sonu bitecek sözleşmesi için de "4 yıldır Beşiktaş'taydım, taraftarlar beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Bu konuya odaklanmadım, benim işim bu kulübe fayda sağlamak" yorumunu yaptı.
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