Josef 4. kez baba oldu

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın eşi Danielle Andre de Araujo, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Dördüncü çocuklarını kucaklarına alan Souza çifti, bebeklerine Josef jr ismini verdi. Beşiktaş kulübü resmi siteden, "Josef de Souza ile Danielle Andre de Araujo'yu tebrik eder, Josef jr bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" paylaşımında bulundu.
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın eşi Danielle Andre de Araujo, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Dördüncü çocuklarını kucaklarına alan Souza çifti, bebeklerine Josef jr ismini verdi. Beşiktaş kulübü resmi siteden, "Josef de Souza ile Danielle Andre de Araujo'yu tebrik eder, Josef jr bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" paylaşımında bulundu.