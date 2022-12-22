Hasan Arat’tan adaylık sinyali

Beşiktaş'ın sevilen simalarından Hasan Arat, başkan adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gecede katılımcılardan "Başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusu geldi. Hasan Arat verdiği cevapta "Şu an gündemde seçim yok. Ancak genç üyelerden gelen istek ve baskılara karşı duramam. Başkan Çebi ve Divan Başkanı Yamantürk'ü arayarak çalışmalara başladığımı bildirdim. Kendilerine 'Başkalarından değil, benden duyun istedim' dedim" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın sevilen simalarından Hasan Arat, başkan adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gecede katılımcılardan "Başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusu geldi. Hasan Arat verdiği cevapta "Şu an gündemde seçim yok. Ancak genç üyelerden gelen istek ve baskılara karşı duramam. Başkan Çebi ve Divan Başkanı Yamantürk'ü arayarak çalışmalara başladığımı bildirdim. Kendilerine 'Başkalarından değil, benden duyun istedim' dedim" ifadelerini kullandı.