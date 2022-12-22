Güneş: Hatalı tercih olabilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu şunları söyledi: "Rakibi sahasına hapsetmek istedik ama olmadı. Oyun kontrolden çıktı. Hücum edemedik. Geldikleri her pozisyonda, rakibe uzak kaldık. Tamamen kötü bir ilk yarı oynadık. Bizim gibi üst seviye takımların, bu pozisyonları vermemesi lazım. Hatalar pahalıya patladı. Kötü başlayıp iyi bitirmek güzel. Seçimlerde hatalı tercihler olabilir" diye konuştu.



İŞİNİ EKSİK YAPAN GİDER

Şenol Güneş, ara transfer dönemiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hiçbir oyuncuyla ilgili olumsuz düşünce yok. Alli ile ilgili olumsuz düşüncem yok. Ancak, verimsiz oyuncuyla ilgili karar veririz. Sevdiğimiz için değil, sahadaki verimine bakarak karar vereceğiz. Şu anda hiçbir oyuncuyla ilgili tasarrufumuz yok. Eldeki oyuncularla her maça final gözüyle bakıyoruz. Tüm mevkilere oyuncu bakılır. Bugün olumsuz dediğiniz oyuncu, 2 gün sonra olumlu olabilir. Son kararları ancak müsabakalardan sonra değerlendiririz. Eksik yapanların gitmesini isteriz."