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Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı Arthur Masuaku'yu Şenol Güneş, takımında düşünmüyor. Bununla beraber Arthur Masuaku'ya, ara transfer dönemi için önemli bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:26
Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Beşiktaş, sezon başında West Ham United'dan Arthur Masuaku'yu kiralamıştı.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Siyah beyazlılar, Masuaku transferinde, oyuncunun sözleşmesine önemli bir madde yazmıştı.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Arthur Masuaku'nun sözleşmesinde şu madde yer alıyordu:

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

"25 maça çıkması halinde 2.2 milyon Euro'ya bonservisi alınır.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Oyuncuyla kulüp arasındaki kontrat da 3 yıllığına otomatik olarak devreye girer."

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Henüz Beşikaş ile 25 maça çıkmayan Masuaku'yu siyah beyazlılar göndermek istiyor.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Arthur Masuaku çok yazılıyor.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Güçlü dönerse, tecrübesi ve yeteneği var.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Olmazsa başkasına bakacağız."

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

TALİBİ ÇIKTI
Yaşanan bu gelişmelerler beraber Masuaku'ya dair yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Arthur Masuaku, İngiliz Championship ekibi Hull City'den sonra Yunanistan'dan Olimpiyakos'un da listesine girdi.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

İŞTE MASUAKU'NUN KARİYERİ
Kariyerinde 3 kupa kaldıran deneyimli futbolcu, 2 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 1 Yunanistan Kupası şampiyonluğu elde etti.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

100 maç barajını aştığı West Ham United'da 128 maçta izlediğimiz Masuaku, Olympiakos formasıyla 74 karşılaşmada görev yaptı.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Valenciennes FC kariyeri 29 maç süren Demokratik Kongolu oyuncu, West Ham United U-23 Takımı'nda 6 müsabakada forma şansı buldu.

West Ham United formasıyla 12 gole etki eden Masuaku, 2 golünün yanına 10 da asist ekledi.

Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Olympiakos formasıyla 9 gole etki eden Demokratik Kongolu oyuncu, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 golün asistini yapan isim oldu.

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