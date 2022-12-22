Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ya talip çıktı! Yunanistan'a transfer...

Beşiktaş, sezon başında West Ham United'dan Arthur Masuaku'yu kiralamıştı.
Beşiktaş, sezon başında West Ham United'dan Arthur Masuaku'yu kiralamıştı.
Siyah beyazlılar, Masuaku transferinde, oyuncunun sözleşmesine önemli bir madde yazmıştı.
Arthur Masuaku'nun sözleşmesinde şu madde yer alıyordu:
"25 maça çıkması halinde 2.2 milyon Euro'ya bonservisi alınır.
Oyuncuyla kulüp arasındaki kontrat da 3 yıllığına otomatik olarak devreye girer."
Henüz Beşikaş ile 25 maça çıkmayan Masuaku'yu siyah beyazlılar göndermek istiyor.
Arthur Masuaku, özellikle Şenol Güneş'in göreve başlamasının ardından gözden düşmüştü.
Şenol Güneş, Masuaku için şu sözleri söylemişti:
"Sağlıklı ise ben ayaklarını beğeniyorum.
Arthur Masuaku çok yazılıyor.
Güçlü dönerse, tecrübesi ve yeteneği var.
Olmazsa başkasına bakacağız."
TALİBİ ÇIKTI
Yaşanan bu gelişmelerler beraber Masuaku'ya dair yeni bir gelişme yaşandı.
Arthur Masuaku, İngiliz Championship ekibi Hull City'den sonra Yunanistan'dan Olimpiyakos'un da listesine girdi.
İŞTE MASUAKU'NUN KARİYERİ
Kariyerinde 3 kupa kaldıran deneyimli futbolcu, 2 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 1 Yunanistan Kupası şampiyonluğu elde etti.
100 maç barajını aştığı West Ham United'da 128 maçta izlediğimiz Masuaku, Olympiakos formasıyla 74 karşılaşmada görev yaptı.
Valenciennes FC kariyeri 29 maç süren Demokratik Kongolu oyuncu, West Ham United U-23 Takımı'nda 6 müsabakada forma şansı buldu.
West Ham United formasıyla 12 gole etki eden Masuaku, 2 golünün yanına 10 da asist ekledi.
Olympiakos formasıyla 9 gole etki eden Demokratik Kongolu oyuncu, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 golün asistini yapan isim oldu.
Valenciennes FC macerasında 6 gole etki etti.
2022-23 sezonunun başında Beşiktaş'a kiralanan deneyimli futbolcu, 12 maçta 2 golün pasını verdi.