Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Şanlıurfaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçta görev alan oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri, istasyon koşuları ve pas çalışmasının ardından dar alanda taktik maçı gerçekleştirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.