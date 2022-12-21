TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kadar olan 6 maçlık süreci sağlıklı şekilde atlatıp ardından takıma en az iki takviye yaptırarak kadroyu güçlendirmeyi planlıyor.