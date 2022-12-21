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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş yönetime orta sahayı işaret etti. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Güneş'in eski öğrencisi Ozan Tufan'ı gündemine aldı. İşte transferin detayları. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kadar olan 6 maçlık süreci sağlıklı şekilde atlatıp ardından takıma en az iki takviye yaptırarak kadroyu güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Gönderilmesi düşünülen Arthur Masuaku yerine bir sol bek almak isteyen Güneş, ikinci takviyeyi orta sahaya düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli teknik adamın Bursaspor'u çalıştırırken yıldızını parlattığı, milli takımdan da öğrencisi olan Ozan Tufan'ı düşündüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Fenerbahçe'den Championship ekibi Hull City'ye sezon başında 3.5 milyon Euro'ya transfer olan deneyimli futbolcu, takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Bu nedenle Hull City, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak göndermeye olumlu bakmıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Ancak İngiliz ekibinin de Masuaku ile ilgilenmesi, transferin gerçekleşmesi halinde eli güçlendirecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra 2015 yılında Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Tufan, sonrasında Alanyaspor ve Watford formaları da giydi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Süper Lig kariyerinde 191 maçta forma giyen Ozan, 21 gol ve 30 asistle 51 gole katkıda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Watford formasıyla Premier Lig'de 7 maçta gol ve asist üretemeyen tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'de 182 karşılaşmada 21 gol ve 24 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

65 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan'ın Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Ozan Tufan bu sezon Hull City'de kendini yeniden buldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Hull City formasıyla 21 maçta 4 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı

Milli futbolcunun eski teknik direktörü Şenol Güneş'le çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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