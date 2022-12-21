Yaşadığı talihsiz sakatlık ve ardından ABD'de geçirdiği ameliyatın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal geri döndü. Geçtiğimiz günlerde sargılarını çöpe atarken çekilen bir videoyu sosyal medyadan paylaşan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı, antrenmanlara başladı. Siyah-Beyazlı kulüp resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuklar gibi şen. Seni yeşil sahada görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.
Yaşadığı talihsiz sakatlık ve ardından ABD'de geçirdiği ameliyatın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal geri döndü. Geçtiğimiz günlerde sargılarını çöpe atarken çekilen bir videoyu sosyal medyadan paylaşan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı, antrenmanlara başladı. Siyah-Beyazlı kulüp resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuklar gibi şen. Seni yeşil sahada görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.