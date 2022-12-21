Oyundan çok 3 puan önemli

Şenol Güneş, Dünya Kupası arasından sonra başlayacak zorlu fikstürde önceliğin 'kazanmak' olduğunu ifade etti. Deneyimli teknik adam, kupadaki Şanlıurfa maçının yanı sıra G.Antep maçının mutlaka kazanılmasını istedi. Üst üste iç sahada oynanacak Adana Demir ve Kasımpaşa maçlarında da 6 puan beklediğini belirten Güneş, "Önce sonucu alacağız daha sonra oyunumuzu geliştireceğiz" diyerek takımı motive ediyor.
Şenol Güneş, Dünya Kupası arasından sonra başlayacak zorlu fikstürde önceliğin 'kazanmak' olduğunu ifade etti. Deneyimli teknik adam, kupadaki Şanlıurfa maçının yanı sıra G.Antep maçının mutlaka kazanılmasını istedi. Üst üste iç sahada oynanacak Adana Demir ve Kasımpaşa maçlarında da 6 puan beklediğini belirten Güneş, "Önce sonucu alacağız daha sonra oyunumuzu geliştireceğiz" diyerek takımı motive ediyor.