Haberler Beşiktaş Oyundan çok 3 puan önemli

Oyundan çok 3 puan önemli

Şenol Güneş, Dünya Kupası arasından sonra başlayacak zorlu fikstürde önceliğin 'kazanmak' olduğunu ifade etti. Deneyimli teknik adam, kupadaki Şanlıurfa maçının yanı sıra G.Antep maçının mutlaka kazanılmasını istedi. Üst üste iç sahada oynanacak Adana Demir ve Kasımpaşa maçlarında da 6 puan beklediğini belirten Güneş, "Önce sonucu alacağız daha sonra oyunumuzu geliştireceğiz" diyerek takımı motive ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Oyundan çok 3 puan önemli
Şenol Güneş, Dünya Kupası arasından sonra başlayacak zorlu fikstürde önceliğin 'kazanmak' olduğunu ifade etti. Deneyimli teknik adam, kupadaki Şanlıurfa maçının yanı sıra G.Antep maçının mutlaka kazanılmasını istedi. Üst üste iç sahada oynanacak Adana Demir ve Kasımpaşa maçlarında da 6 puan beklediğini belirten Güneş, "Önce sonucu alacağız daha sonra oyunumuzu geliştireceğiz" diyerek takımı motive ediyor.
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