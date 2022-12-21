Nwakaeme’den ‘şaşırtan’ çıkış

Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan Lig'i takımı Al Fayha'ya transfer olan Nwakeme'den ilginç bir açıklama geldi. Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen ve şu anda Al Fayha'yı kümede tutmaya çalışan yıldız oyuncu, "Taraftarımızın güvenine ihtiyacımız var. Şanssızlığımızı artık kırdık ve bundan sonra yukarı sıralara tırmanacağız. Bu sezon küme düşmeyeceğiz ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" diyerek kalacağını açıkladı.
Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan Lig'i takımı Al Fayha'ya transfer olan Nwakeme'den ilginç bir açıklama geldi. Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen ve şu anda Al Fayha'yı kümede tutmaya çalışan yıldız oyuncu, "Taraftarımızın güvenine ihtiyacımız var. Şanssızlığımızı artık kırdık ve bundan sonra yukarı sıralara tırmanacağız. Bu sezon küme düşmeyeceğiz ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" diyerek kalacağını açıkladı.