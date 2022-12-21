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Marcao iddiası sakata (!) geldi

Galatasaray'dan 12 milyon Euro'luk bedelle Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun Beşiktaş'a gidebileceği iddiaları manşetlere taşınırken, oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bu görüşmeler rafa kaldırıldı. Siyah-beyazlıların Ocak ayında kiralamadığı düşündüğü oyuncunun yeniden sakatlandığı ve yaklaşık 3 ay süreyle formasından uzak kalacağının öğrenilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Marcao iddiası sakata (!) geldi
Galatasaray'dan 12 milyon Euro'luk bedelle Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun Beşiktaş'a gidebileceği iddiaları manşetlere taşınırken, oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bu görüşmeler rafa kaldırıldı. Siyah-beyazlıların Ocak ayında kiralamadığı düşündüğü oyuncunun yeniden sakatlandığı ve yaklaşık 3 ay süreyle formasından uzak kalacağının öğrenilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçti.
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