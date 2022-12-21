Marcao iddiası sakata (!) geldi

Galatasaray'dan 12 milyon Euro'luk bedelle Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun Beşiktaş'a gidebileceği iddiaları manşetlere taşınırken, oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bu görüşmeler rafa kaldırıldı. Siyah-beyazlıların Ocak ayında kiralamadığı düşündüğü oyuncunun yeniden sakatlandığı ve yaklaşık 3 ay süreyle formasından uzak kalacağının öğrenilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçti.
Galatasaray'dan 12 milyon Euro'luk bedelle Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun Beşiktaş'a gidebileceği iddiaları manşetlere taşınırken, oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bu görüşmeler rafa kaldırıldı. Siyah-beyazlıların Ocak ayında kiralamadığı düşündüğü oyuncunun yeniden sakatlandığı ve yaklaşık 3 ay süreyle formasından uzak kalacağının öğrenilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçti.