Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, ilerleyen haftalarda yaşadığı düşüş sonrası teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırmıştı.
Spor Toto Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, ilerleyen haftalarda yaşadığı düşüş sonrası teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırmıştı.
Siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcının yerine daha önce takıma iki şampiyonluk kazandırmış olan Şenol Güneş'i getirdi.
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başlarken; siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adamın başında çıktığı 2 lig maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için arayışları yoğunlaştı.
Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.
Francisco Montero ile yollarını ayırmayı hedefleyen siyah-beyazlılarla ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanyol basını, Beşiktaş'ın sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı.
Ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bu görüşmeler rafa kaldırıldı.
Siyah-beyazlıların ocak ayında kiralamayı düşündüğü oyuncunun yeniden sakatlandığı ve yaklaşık 3 ay süreyle formasından uzak kalacağının öğrenilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçti.
3.5 sezon boyunda Galatasaray forması giyen Marcao, sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.
Brezilyalı savunma oyuncusunun La Liga ekibinde kariyeri istediği gibi şekillenmedi.
1.85 boyundaki stoper, sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar şans bulamadı.
Ağustos ve kasım aylarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 2 ay sahalardan uzak kalan Marcao, geçtiğimiz günlerde bir ciddi sakatlık daha yaşadı.
Sevilla, Brezilyalı futbolcunun hamstring sakatlığı yaşadığını ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.
Marcao'nun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
26 yaşındaki stoper, bu sezon sadece 7 maçta forma giyebildi.
Oynadığı 7 maçta 585 dakika süre alan Marcao'nun skor katkısı bulunmuyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.