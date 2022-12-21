Haberler Beşiktaş Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Sevilla'ya transfr olan Brezilyalı stoper Marcao ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, 26 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık öncesi Beşiktaş'ta transfer olabileceğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:39
Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, ilerleyen haftalarda yaşadığı düşüş sonrası teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırmıştı.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcının yerine daha önce takıma iki şampiyonluk kazandırmış olan Şenol Güneş'i getirdi.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başlarken; siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adamın başında çıktığı 2 lig maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için arayışları yoğunlaştı.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Francisco Montero ile yollarını ayırmayı hedefleyen siyah-beyazlılarla ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

İspanyol basını, Beşiktaş'ın sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bu görüşmeler rafa kaldırıldı.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Siyah-beyazlıların ocak ayında kiralamayı düşündüğü oyuncunun yeniden sakatlandığı ve yaklaşık 3 ay süreyle formasından uzak kalacağının öğrenilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçti.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

3.5 sezon boyunda Galatasaray forması giyen Marcao, sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Brezilyalı savunma oyuncusunun La Liga ekibinde kariyeri istediği gibi şekillenmedi.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

1.85 boyundaki stoper, sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar şans bulamadı.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Ağustos ve kasım aylarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 2 ay sahalardan uzak kalan Marcao, geçtiğimiz günlerde bir ciddi sakatlık daha yaşadı.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Sevilla, Brezilyalı futbolcunun hamstring sakatlığı yaşadığını ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Marcao'nun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

26 yaşındaki stoper, bu sezon sadece 7 maçta forma giyebildi.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Oynadığı 7 maçta 585 dakika süre alan Marcao'nun skor katkısı bulunmuyor.

Eski Galatasaraylı Marcao için bomba transfer iddiası! Beşiktaş...

Marcao'nun Sevilla ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaşlı genç 2026 yıldız adayları arasına girdi!
Kartal çözümü buldu! İşte Beşiktaş'ın Ozan Tufan planı
KPSS TERCİH KILAVUZU 2022 | KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? - Lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS tercihleri nasıl yapılır?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (21 Aralık Çarşamba)
Yeni MTV oranları - Hangi araç ne kadar ödeyecek 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da as kadro sahneye çıkıyor! Galatasaray'da as kadro sahneye çıkıyor! 11:17
Verstappen'den sezon değerlendirmesi Verstappen'den sezon değerlendirmesi 11:13
KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı saat kaçta? KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı saat kaçta? 11:04
Usta yazardan F.Bahçe yorumu! "Sadece 5 dakika..." Usta yazardan F.Bahçe yorumu! "Sadece 5 dakika..." 11:00
Manchester United - Burnley maçı saat kaçta? Manchester United - Burnley maçı saat kaçta? 10:47
Fenerbahçe Beko Obradovic'li Partizan ile karşılaşacak! Fenerbahçe Beko Obradovic'li Partizan ile karşılaşacak! 10:46
Daha Eski
Bomba transfer iddiası! Marcao ve Beşiktaş... Bomba transfer iddiası! Marcao ve Beşiktaş... 10:39
G.Saray için dev iddia! Dzeko ve Icardi... G.Saray için dev iddia! Dzeko ve Icardi... 10:33
G.Saray istiyordu Newcastle'a önerildi! "Olumsuz bakılıyor" G.Saray istiyordu Newcastle'a önerildi! "Olumsuz bakılıyor" 10:23
Nikola Jokic'ten triple-double Nikola Jokic'ten triple-double 10:03
G.Saray'a üzücü haber! Yeni takımını duyurdular G.Saray'a üzücü haber! Yeni takımını duyurdular 09:59
Galatasaray'ın liderlik planı! Galatasaray'ın liderlik planı! 09:53