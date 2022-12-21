Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Kara Kartal, Dünya Kupası arasının ardından yeşil sahalara Ziraat Türkiye Kupası maçıyla start veriyor.
Kara Kartal, Dünya Kupası arasının ardından yeşil sahalara Ziraat Türkiye Kupası maçıyla start veriyor.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.
Şanlıurfaspor 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.
Şenol Güneş, Dünya Kupası arasından sonra başlayacak zorlu fikstürde önceliğin 'kazanmak' olduğunu ifade etti.
Deneyimli teknik adam, kupadaki Şanlıurfa maçının yanı sıra G.Antep maçının mutlaka kazanılmasını istedi.
Üst üste iç sahada oynanacak Adana Demir ve Kasımpaşa maçlarında da 6 puan beklediğini belirten Güneş şöyle konuştu;
"Önce sonucu alacağız daha sonra oyunumuzu geliştireceğiz" diyerek takımı motive ediyor.
GHEZZAL VE SAISS OYNAMIYOR
Siyah beyazlı takımda, 2 oyuncu bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Saiss ile tedavisi devam eden Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.
Katar'da görev yapan Milli oyuncular N'Koudou, Atiba ve Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahaya çıkabilecek.
Kartal bir yandan bu maçı düşünürken diğer yandan da genç futbolcusu ile ilgili güzel bir haber aldı.
Bu isim Demir Ege Tıknaz...
Beşiktaş futbol Akademisi'nde yetişen 18 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, dünyaca ünlü spor medya kuruluşu The Athletic tarafından 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterildi.
Tıknaz için, "Demir Ege, düzenli olarak Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında ve Avrupa'nın en iyi kulüplerine geçiş kapısı olarak görülen UEFA Gençlik Ligi'nde oynadı.
Topa hakimiyeti ve pas yeteneği onu diğerlerinden ayırıyor" denildi.
6 İSİM DAHA VAR
The Athletic'in scoutlar ile yaptığı ortak çalışma sonrası açıkladığı listede 6 isim daha var.
Bu isimler; Cape Town forması giyen Luphumlo Sifumba, Tottenham forması giyen Alfie Devine, Seoul forması giyen Kang Seong-jin, Sydney forması giyen Adrian Segecic, Punjab forması giyen Bikash Yumnam ve Santos forması giyen Salvador Mariscal oldu.
Beşiktaşlılar bu haberin ardından genç yıldızı izlemek için sabırsızlanmaya başladı.