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Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Beşiktaş futbol Akademisi'nde yetişen 18 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, dünyaca ünlü spor medya kuruluşu The Athletic tarafından 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterildi. İşte detaylar ve diğer isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:03
Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Kara Kartal, Dünya Kupası arasının ardından yeşil sahalara Ziraat Türkiye Kupası maçıyla start veriyor.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Şanlıurfaspor 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Şenol Güneş, Dünya Kupası arasından sonra başlayacak zorlu fikstürde önceliğin 'kazanmak' olduğunu ifade etti.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Deneyimli teknik adam, kupadaki Şanlıurfa maçının yanı sıra G.Antep maçının mutlaka kazanılmasını istedi.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Üst üste iç sahada oynanacak Adana Demir ve Kasımpaşa maçlarında da 6 puan beklediğini belirten Güneş şöyle konuştu;

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

"Önce sonucu alacağız daha sonra oyunumuzu geliştireceğiz" diyerek takımı motive ediyor.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

GHEZZAL VE SAISS OYNAMIYOR

Siyah beyazlı takımda, 2 oyuncu bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Saiss ile tedavisi devam eden Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Katar'da görev yapan Milli oyuncular N'Koudou, Atiba ve Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Tıknaz için, "Demir Ege, düzenli olarak Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında ve Avrupa'nın en iyi kulüplerine geçiş kapısı olarak görülen UEFA Gençlik Ligi'nde oynadı.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Topa hakimiyeti ve pas yeteneği onu diğerlerinden ayırıyor" denildi.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

6 İSİM DAHA VAR

The Athletic'in scoutlar ile yaptığı ortak çalışma sonrası açıkladığı listede 6 isim daha var.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Bu isimler; Cape Town forması giyen Luphumlo Sifumba, Tottenham forması giyen Alfie Devine, Seoul forması giyen Kang Seong-jin, Sydney forması giyen Adrian Segecic, Punjab forması giyen Bikash Yumnam ve Santos forması giyen Salvador Mariscal oldu.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!

Beşiktaşlılar bu haberin ardından genç yıldızı izlemek için sabırsızlanmaya başladı.

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