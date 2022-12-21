Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Şanlıurfaspor maçı sonrası konuştu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Şanlıurfaspor maçı sonrası konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek üst tura yükseldi. Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 23:40
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Şanlıurfaspor maçı sonrası konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşma sonrası tecrübeli teknik adam Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in sözleri;


"İlk yarıda oyun kontrolden çıktı. Hücumda etkili olamadık, rakip gelirken de hiçbir temasımız yoktu. Geldikleri her pozisyonda da sayıca fazla olmamıza rağmen rakibe uzak kaldık. Tamamen kötü bir ilk yarı oynadık."

"Skor 4-2 olunca da yine aynı alışkanlığa döndük. Hatta 3-2 iken de bir tane pozisyon verdik. Bizim gibi üst seviye takımların bu pozisyonları vermemesi gerekiyor. Bunları düzelteceğiz. Kötü başlayıp iyi bitirmek güzel."

"Sakatlık vermeden, kendimizi yıpratmadan bu maçı atlamayı düşünüyorduk. Bazı oyuncularımızı riske etmek istemedik. Belki orada hata yaptık. Tayyip dikişle oynadı, Welinton yorgundu, Emrecan'ın da burnunda çatlak var. Stoperde sıkıntımız var."

"Dele Alli de şu anda çok iyi çalışıyor. Oyuncular bazen verimsiz olabilirler."

"Şu anda hiçbir oyuncuyla ilgili tasarrufumuz yok. Önümüzdeki her maça final maçı olarak bakıyoruz. Gaziantep maçı var. Bu oyunculardan kimler daha verimli olur, onu düşüneceğiz."

"Şu anda transfer durumu yok. Mevcut oyuncuların, bu takımı sahiplenerek oynamasını bekliyorum. Bu dönemi, bu şekilde atlatacağız. Transferi düşünerek zaman kaybedemeyiz."

"Ozan Tufan beğendiğim bir oyuncu. Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok."

DİĞER
SON DAKİKA: Pakize Suda hayatını kaybetti! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...
Ajda Pekkan’dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması! “Sanat hayatımın en önemli noktalarından biri” deyip heyecanını paylaştı
Fırtına Türkiye Kupası'nda son 16'da!
Cristiano Ronaldo için teklif var! İşte o kulüp...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst: Messi benim adımı öğrenmiş oldu!
Beşiktaşlı genç 2026 yıldız adayları arasına girdi!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (21 Aralık)
Doğal gaza zam gelecek mi 2023?
Memur maaş zammı ne kadar olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cenk Tosun: Önemli olan son 16'ya kalmaktı Cenk Tosun: Önemli olan son 16'ya kalmaktı 23:45
Weghorst: Messi benim adımı öğrenmiş oldu! Weghorst: Messi benim adımı öğrenmiş oldu! 23:33
Şenol Güneş'ten Ozan Tufan sözleri! Şenol Güneş'ten Ozan Tufan sözleri! 23:29
Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu! Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu! 23:15
Beşiktaş kupada geri döndü! Beşiktaş kupada geri döndü! 22:51
Cristiano Ronaldo için teklif var! İşte o kulüp... Cristiano Ronaldo için teklif var! İşte o kulüp... 22:25
Daha Eski
Umut Bozok'tan derbi sözleri! Umut Bozok'tan derbi sözleri! 22:13
Fırtına Türkiye Kupası'nda son 16'da! Fırtına Türkiye Kupası'nda son 16'da! 20:51
Alanyaspor istediğini uzatmalarda aldı! Alanyaspor istediğini uzatmalarda aldı! 19:36
F.Bahçe'de Altay ve Arda takımla çalıştı! F.Bahçe'de Altay ve Arda takımla çalıştı! 19:32
Trabzonspor - Samsunspor | CANLI Trabzonspor - Samsunspor | CANLI 19:00
Beşiktaş - Şanlıurfaspor | CANLI Beşiktaş - Şanlıurfaspor | CANLI 18:53