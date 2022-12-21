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BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş, 5. tur maçında Şanlıurfaspor ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Burak Pakkan düdük çalacak. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı öncesinde merak edilenler arasından maçın yayın bilgileri de yer alıyor. Peki, BJK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 13:00 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 13:00
BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki,Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak. Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde mücadelede sahaya çıkabilecek.

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