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Beşiktaş Şanlıurfaspor maçının ardından Wout Weghorst açıklamalarda bulundu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Beşiktaş rakibini 2-0'dan 4-2'lik skorla mağlup ederken mücadelede gol kaydetme başarısı gösteren Wout Weghorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 23:34 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 23:48
Beşiktaş Şanlıurfaspor maçının ardından Wout Weghorst açıklamalarda bulundu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü mücadelede Şanlıurfaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından ise takımın Hollandalı yıldızı Weghorst dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"Son iki maçımda iki kez 2-0'dan geri dönüş oldu. 4-2 kötü bir sonuç değil. Dünya Kupası'nda da 2-0'dan geri dönmüştük. Keşke orada da kazansaydık. Taktiksel değişiklik gerekliydi gerideydik çünkü."

LIONEL MESSI HAKKINDA KONUŞTU!

Futbolcu Lionel Messi hakkında, "Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında penaltıların tam tersi nasıl olurdu diye sürekli düşünüyorum. Messi ile bazı anlar yaşadık. O yaşanan olaylara biraz şaşırdı. En azından bu olaydan sonra Messi, benim adımı öğrenmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

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