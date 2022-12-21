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BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oyananacak müsabakada Burak Pakkan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:40
BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki,Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak. Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde mücadelede sahaya çıkabilecek.

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