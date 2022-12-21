2026 yıldız adayı Demir Ege Tıknaz

Beşiktaş futbol Akademisi'nde yetişen 18 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, dünyaca ünlü spor medya kuruluşu The Athletic tarafından 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterildi. Tıknaz için, "Demir Ege, düzenli olarak Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında ve Avrupa'nın en iyi kulüplerine geçiş kapısı olarak görülen UEFA Gençlik Ligi'nde oynadı. Topa hakimiyeti ve pas yeteneği onu diğerlerinden ayırıyor" denildi.
Beşiktaş futbol Akademisi'nde yetişen 18 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, dünyaca ünlü spor medya kuruluşu The Athletic tarafından 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterildi. Tıknaz için, "Demir Ege, düzenli olarak Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında ve Avrupa'nın en iyi kulüplerine geçiş kapısı olarak görülen UEFA Gençlik Ligi'nde oynadı. Topa hakimiyeti ve pas yeteneği onu diğerlerinden ayırıyor" denildi.