Ümraniye’de Urfa hazırlığı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Son bölümde çift kale maç yapıldı. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına, bugün yapacağı çift idmanla bitirecek.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Son bölümde çift kale maç yapıldı. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına, bugün yapacağı çift idmanla bitirecek.