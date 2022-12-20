Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek isimlerin yanı sıra gidecekler de netleşiyor. Katar'da yıldızlaşan Romain Saiss'e her geçen gün teklif gelmeye devam ediyor. 32 yaşındaki stoperin transferi için Fransa İtalya ve İspanya'dan dev kulüpler yarışıyor. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in durumu belirsizliğini koruyor.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Güneş'in "Geri çekilerek oynuyor ve temassız stoper" ifadelerini kullandığı Saiss'in, gönderilmesi planlanıyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Ancak Dünya Kupası performansı işleri değiştirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Şimdi tutulmak isteniyor. Bu kez de Saiss ayrılığı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Fransız spor gazetesi L'Equipe tarafından turnuvanın en iyi 11'ine de seçilen Faslı yıldız için Körfez ekipleri devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

ROMAİN SAISS DE SICAK BAKIYOR

Dünya dördüncüsü olan Fas'ın kaptanı Saiss için nabız yoklayan son takım ise Milan oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

İtalyan basınındaki habere göre Saiss'in Körfez'de kazanacağının çok daha azını kazanacak olmasına rağmen bu teklife sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Beşiktaş yönetimi, bedelsiz gelen, güncel değeri 6.5 milyon euro olan Saiss için değerinde bir teklif gelirse değerlendirmeyi düşünse de son kararı Güneş verecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

RAPOR BEKLENİYOR

Beşiktaş sağlık heyeti, Hırvatistan maçında forma giyemeyen Saiss'ye ilgili raporları detaylı şekilde inceleyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Faslı yıldızın en az 3 maçı kaçıracağı ifade edilirken, Şenol Güneş gelecek rapora göre kararını yönetime bildirecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Öte yandan Saiss ile Fransa'dan Lille İspanya'dan Villarreal ile Valencia'da ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Beşiktaş ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Romain Saiss, daha önce Fransa'da Clermont, Le Havre ve Angers formalarını giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

32 yaşındaki stoper Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 maça çıktı ve 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?

Dünya Kupası'nda sakatlanan Saiss, Şanlıurfaspor ve Süper Lig'de oynanacak olan Gaziantep FK maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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