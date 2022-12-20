Haberler Beşiktaş Gaziantep korkutuyor!

Gaziantep korkutuyor!

Beşiktaş, Süper Lig startını Gaziantep deplasmanı ile verecek. Siyah-beyazlılar, Antep deplasmanında son 3 sezonda önemli kayıplar yaşadı. 2019-20'de 3-2 yenilen Beşiktaş, ertesi sezon da 3-1 kaybetti. Kartal geçen sezon G.Antep'ten 0-0'lık beraberlikle döndü. Son 3 sezonda 8 puandan olan Beşiktaş'ta gözler bu sezonki deplasmanı kayıpsız geçmek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
Gaziantep korkutuyor!
Beşiktaş, Süper Lig startını Gaziantep deplasmanı ile verecek. Siyah-beyazlılar, Antep deplasmanında son 3 sezonda önemli kayıplar yaşadı. 2019-20'de 3-2 yenilen Beşiktaş, ertesi sezon da 3-1 kaybetti. Kartal geçen sezon G.Antep'ten 0-0'lık beraberlikle döndü. Son 3 sezonda 8 puandan olan Beşiktaş'ta gözler bu sezonki deplasmanı kayıpsız geçmek.
DİĞER
Rakamlarla Müge Anlı! Müge Anlı İle Tatlı Sert 3000. programla ekrana geldi! Müge Anlı televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı!
Hadise son aylarda para bastı! Belçika'daki 40 milyon TL'lik yeni evinin tapusunu...
Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?
F.Bahçe Şilili golcüyü gözüne kestirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'da gündem yine Felipe!
Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?
Yozgat TOKİ kura çekilişi canlı izle!
Rize TOKİ kura çekilişi canlı izle!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (20 Aralık 2022)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Düello Denizli’nin Düello Denizli’nin 01:05
G.Saray'dan Arjantinli yıldıza kanca! G.Saray'dan Arjantinli yıldıza kanca! 23:24
Gol düellosunu Denizlispor kazandı! Gol düellosunu Denizlispor kazandı! 23:22
Gol düellosunu Denizlispor kazandı! Gol düellosunu Denizlispor kazandı! 22:59
Piyasası yükseliyor! Şimdi de Fransız devi istiyor Piyasası yükseliyor! Şimdi de Fransız devi istiyor 22:52
Nikola Jokic'ten inanılmaz performans! Nikola Jokic'ten inanılmaz performans! 22:42
Daha Eski
Dünya devinden Gakpo'ya kanca! Dünya devinden Gakpo'ya kanca! 22:42
Maliyeti uygun! Kanarya aradığı forveti buldu Maliyeti uygun! Kanarya aradığı forveti buldu 22:41
Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! 22:41
Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i 22:41
Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... 22:41
M.United'dan G.Saray'ı üzen haber! M.United'dan G.Saray'ı üzen haber! 22:40