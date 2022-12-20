Gaziantep korkutuyor!

Beşiktaş, Süper Lig startını Gaziantep deplasmanı ile verecek. Siyah-beyazlılar, Antep deplasmanında son 3 sezonda önemli kayıplar yaşadı. 2019-20'de 3-2 yenilen Beşiktaş, ertesi sezon da 3-1 kaybetti. Kartal geçen sezon G.Antep'ten 0-0'lık beraberlikle döndü. Son 3 sezonda 8 puandan olan Beşiktaş'ta gözler bu sezonki deplasmanı kayıpsız geçmek.
Beşiktaş, Süper Lig startını Gaziantep deplasmanı ile verecek. Siyah-beyazlılar, Antep deplasmanında son 3 sezonda önemli kayıplar yaşadı. 2019-20'de 3-2 yenilen Beşiktaş, ertesi sezon da 3-1 kaybetti. Kartal geçen sezon G.Antep'ten 0-0'lık beraberlikle döndü. Son 3 sezonda 8 puandan olan Beşiktaş'ta gözler bu sezonki deplasmanı kayıpsız geçmek.