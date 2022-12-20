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Beşiktaş'ta Welinton için 'zorunlu' karar! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıları, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışırken, savunma hattında önemli gelişmeler yaşandı. Saiss'in sakatlığı, Rosier'in formsuzluğu göz önüne alınırken, diğer yandan da Welinton'a dair 'zorunlu karar' verildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 10:09
Beşiktaş'ta Welinton için 'zorunlu' karar! Şenol Güneş...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampından istediğini alıp dönerken, özellikle 4 hafta içerisinde savunmada büyük sıkıntı görünüyor.

Beşiktaş'ta Welinton için 'zorunlu' karar! Şenol Güneş...

Güneş, kamp boyunca defanstaki problemleri aşabilmek için alternatif çözümler üretmeye çalışırken, bu konuda kilit isim Tayfur Bingöl oldu.

Beşiktaş'ta Welinton için 'zorunlu' karar! Şenol Güneş...

Siyah-beyazlılar için görünen diğer bir gerçek de, gönderilmesi düşünülen Welinton'a zorunlu kalması...

Beşiktaş'ta Welinton için 'zorunlu' karar! Şenol Güneş...

Fas Milli Takımı ile birlikte iyi bir Dünya Kupası geçiren Saiss'in sakat olarak dönecek olması, Şenol Hoca'nın elini kolunu bağladı.

Beşiktaş'ta Welinton için 'zorunlu' karar! Şenol Güneş...

Sağ bekte yer alan Rosier ile sorunların daha ciddi boyutlara ulaşması büyük problemlerden biri.

Beşiktaş'ta Welinton için 'zorunlu' karar! Şenol Güneş...

Sol bekteki Masuaku'nun müzmin sakatlığının zaman zaman nüksetmesi de Güneş'in canını sıkıyor.

Beşiktaş'ta Welinton için 'zorunlu' karar! Şenol Güneş...

Bölye bir durumda ideal 11 için değişime gidilmesinin sorunlu olduğunu gösterdi.

Beşiktaş'ta Welinton için 'zorunlu' karar! Şenol Güneş...

Stoperde Tayyip Talha alternatifsiz olurken, yanında Welinton'un yer alacak olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ta Welinton için 'zorunlu' karar! Şenol Güneş...

Emrecan henüz yeterli görülmezken, yedekte yine kıdemli joker Necip ile yine gidiciler arasında gösterilen Montero kaldı.

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