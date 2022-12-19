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Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı öne sürülen Valentin Rosier'in Beşiktaş'tan ayrılacağı öne sürülmüştü. Siyah-beyazlı yönetimden Fransız futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:20
Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

2020/2021 sezonu öncesi Sporting Lizbon'dan kiralanan Fransız sağ bek, gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Siyah-beyazlılar ile sergilediği performans sonrası Rachid Ghezzal ile birlikte Galatasaray'ın gündemine giren Rosier, Cezayirli futbolcuyla birlikte kariyerini Beşiktaş'ta sürdürme kararı almıştı.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Kara Kartal, 2020/2021 ve 2021/2022 sezonlarında kiralık olarak forma giydiği Valentin Rosier ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting Lizbon'a 4.8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Özellikle bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Rosier'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Fransız sağ bekin performansından memnun olmadığı öne sürülmüştü.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Taraftarın sevgilisi Valentin Rosier ile ilgili ayrılık söylentileri hız kesmeden devam ediyor.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Duhuliye.com'da yer alan habere göre Beşiktaşlı yöneticilerin "Rosier için sezon başında da şu anda da gelmiş bir teklif yok.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Bizim bir ayrılık düşüncemiz yok ancak resmi bir teklif gelirse her oyuncu gibi Rosier için de teklifleri değerlendiririz" dedikleri belirtildi.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Valentin Rosier, bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıktı.

Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Fransız oyuncu 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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