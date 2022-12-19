Valentin Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
2020/2021 sezonu öncesi Sporting Lizbon'dan kiralanan Fransız sağ bek, gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.
Siyah-beyazlılar ile sergilediği performans sonrası Rachid Ghezzal ile birlikte Galatasaray'ın gündemine giren Rosier, Cezayirli futbolcuyla birlikte kariyerini Beşiktaş'ta sürdürme kararı almıştı.
Kara Kartal, 2020/2021 ve 2021/2022 sezonlarında kiralık olarak forma giydiği Valentin Rosier ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting Lizbon'a 4.8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Özellikle bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Rosier'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, Fransız sağ bekin performansından memnun olmadığı öne sürülmüştü.
Taraftarın sevgilisi Valentin Rosier ile ilgili ayrılık söylentileri hız kesmeden devam ediyor.
Duhuliye.com'da yer alan habere göre Beşiktaşlı yöneticilerin "Rosier için sezon başında da şu anda da gelmiş bir teklif yok.
Bizim bir ayrılık düşüncemiz yok ancak resmi bir teklif gelirse her oyuncu gibi Rosier için de teklifleri değerlendiririz" dedikleri belirtildi.
Valentin Rosier, bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıktı.
Fransız oyuncu 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Rosier'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.